Cha Eun-woo Tanggapi Dugaan Penggelapan Pajak

Penyanyi sekaligus aktor Cha Eun-woo, yang saat ini sedang menjalani wajib militer, terseret dugaan penggelapan pajak ratusan miliar won.





Menanggapi hal tersebut, pada Kamis (22/01), agensinya Fantagio mengatakan akan menjelaskan secara aktif melalui prosedur hukum yang berlaku terkait perbedaan penafsiran dan penerapan hukum, serta akan bekerja sama agar proses ini bisa segera diselesaikan.





Sebelumnya, sebuah media melaporkan bahwa Cha Eun-woo menerima pemberitahuan dari Badan Pajak Nasional Korea untuk membayar tambahan pajak penghasilan lebih dari 20 miliar won. Laporan itu menyebutkan bahwa Cha Eun-woo menandatangani kontrak manajemen dengan sebuah perusahaan yang didirikan oleh ibunya, sehingga dikenai tarif pajak perusahaan yang lebih rendah dibanding pajak penghasilan pribadi.





Menanggapi hal tersebut, Fantagio menjelaskan bahwa inti masalahnya adalah apakah perusahaan milik ibu Cha Eun-woo itu termasuk sebagai subjek pajak yang sebenarnya. Agensi menegaskan bahwa kasus ini belum diputuskan secara final dan belum ada penetapan resmi.





Fantagio juga menambahkan Cha Eun-woo berkomitmen untuk terus memenuhi kewajiban pajak dan hukum sebagai warga negara.





Saat ini, Cha Eun-woo menjalani wajib militer sebagai tentara aktif sejak Juli tahun lalu.