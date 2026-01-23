Sibinangan / Jajinmori, Hwimori, dan Danmori / Chulgang

Sibinangan

Pada zaman dahulu, puisi dan lagu di Korea tidak dibedakan secara jelas seperti sekarang. Keduanya dipandang memiliki prinsip yang sama sebagaimana tertulis dalam kata pengantar kumpulan sijo Cheonggu Yeongeon yang menyatakan bahwa lagu berasal dari puisi dan puisi yang dilantunkan dengan melodi akan menjadi sebuah lagu. Berbeda dengan sekarang di mana puisi dianggap bagian dari sastra dan lagu adalah bagian dari seni musik, pada zaman dahulu tidak ada batas yang tegas antara keduanya. Menurut risalah Sigyeong atau Kitab Puisi, puisi adalah ungkapan perasaan dengan kata-kata dan apabila kata-kata itu dilantunkan, ia menjadi sebuah lagu.

Orang Korea punya kebiasaan kerap mengucapkan kata-kata sehari-hari dengan irama, bahkan mengekspresikan perasaan atau kekaguman terhadap alam dengan nada seperti bernyanyi. Ungkapan emosi yang jujur bila disampaikan dengan kata-kata lalu dilagukan, itu dapat menjadi puisi sekaligus lagu. Salah satu contohnya adalah syair sichang berjudul Sibinangan (십이난간), puisi yang dilagukan untuk menggambarkan keindahan alam yang terlihat dari paviliun Gyeongpodae di wilayah Gangneung.





Jajinmori, Hwimori, dan Danmori

Seo Gongcheol adalah seorang maestro gayageum sanjo yang sangat terkenal karena kemampuan teknis dan musikalitasnya yang luar biasa. Bahkan katanya ia masih mampu bermain musik, meski satu atau dua senar gayageumnya putus di tengah pertunjukan. Seo lahir tahun 1911 di Yeoju, Provinsi Gyeonggi dan dibesarkan di Gurye, Provinsi Jeolla Selatan oleh keluarga pihak ibu setelah kehilangan ibunya sejak kecil. Pamannya, Jeong Namok, merupakan pemain gayageum sanjo ternama yang pertama kali memperkenalkan Seo pada musik sanjo hingga akhirnya ia mengembangkan gaya permainan khas yang membentuk identitas musiknya sendiri.

Sanjo adalah musik instrumental solo bersifat improvisatif yang berkembang sejak akhir abad ke-19. Musik sanjo awalnya dimainkan dengan alat musik gayageum dengan struktur irama jinyangjo, jungmori, jungjungmori, dan jajinmori. Seiring waktu, gaya permainan tiap musisi melahirkan aliran atau yupa. Salah satunya adalah aliran Seo Gongcheol-ryu sanjo. Seo menggambarkan sanjo sebagai rangkaian emosi dan musim kehidupan, dari ketenangan hingga gejolak perasaan, dan berakhir pada penyelesaian. Gaya improvisasinya yang sangat kuat membuat sanjo aliran Seo sulit dipelajari dan hanya sedikit murid yang benar-benar mampu menguasainya. Sekarang permainan gayageum sanjo Seo Gongcheol menjadi salah satu warisan penting dalam tradisi gayageum sanjo Korea.





Chulgang

Karya musik instrumental geomungo solo berjudul Chulgang (출강) diciptakan pada tahun 1964 oleh komponis Korea Utara bernama Kim Yongsil. Judul Chulgang merujuk pada proses pengeluaran baja cair dari tungku peleburan yang tercermin dalam karakter musiknya. Karya ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian pertama bertempo cepat dan penuh energi yang menggambarkan proses peleburan baja, bagian kedua bernuansa lirih dan tenang, serta bagian ketiga kembali menghadirkan melodi kuat dan dinamis sebagai simbol masa depan yang penuh harapan. Kim Yongsil menulis karya ini ketika masih bekerja di Pabrik Peleburan Baja Heungnam di Korea Utara.

Karya musik Chulgang pertama kali diperkenalkan di Korea Selatan pada tahun 1995 melalui pemain geomungo Lee Sehwan yang memperoleh partitur lagu tersebut dari seorang warga Korea di Jepang. Pada masa itu, musik geomungo di Korea Selatan umumnya dikenal berirama lambat dan tenang karena citranya sebagai musik kaum cendekiawan. Kehadiran Chulgang di Korea Selatan kemudian membawa warna baru dan mendorong perkembangan repertoar geomungo secara signifikan. Sejalan dengan itu, pada dekade 1990-an musik Korea Utara sempat mendapat perhatian luas di Korea Selatan, termasuk karya danso instrumental berjudul Chosoui Bom (초소의 봄) ciptaan Gong Yeongsong pada tahun 1965 yang menggambarkan suasana musim semi di sebuah pos penjagaan militer.