“KPop Demon Hunters” Raih Dua Nominasi Oscar

2026-01-23

KPOP Banget

ⓒ NETFLIX
Film animasi Netflix “KPop Demon Hunters”, karya sutradara Maggie Kang, meraih dua nominasi Oscar.

Akademi Perfilman AS mengumumkan pada Kamis (22/01) bahwa film ini masuk nominasi Film Animasi Terbaik pada Academy Awards ke-98, bersama “Zootopia 2,” “Arco,” “Elio,”dan “Little Amélie or the Character of Rain”. 

Selain itu, lagu “Golden” juga mendapat nominasi sebagai Lagu Orisinal Terbaik.

Perhatian terhadap film ini semakin besar ketika sebelumnya meraih Film Animasi Terbaik dan Lagu Orisinal Terbaik di Golden Globe Awards awal bulan Januari

Sementara itu, film “No Other Choice” karya sutradara Park Chan-wook, yang sempat masuk daftar awal 15 film untuk kategori Film Internasional Terbaik, gagal lolos sebagai nominasi resmi.

Acara Oscar akan digelar pada 15 Maret. 
