NCT Jeno dan Jaemin Bentuk Grup Unit dan Rilis Mini Album Pertama

Anggota boygroup NCT, Jeno dan Jaemin, resmi membentuk unit baru bernama NCT JNJM.





Agensi SM Entertainment mengumumkan bahwa NCT JNJM akan merilis mini album pertama mereka berjudul "Both Sides" pada 23 Februari mendatang.





Album "Both Sides" menggambarkan perpaduan dua sisi berbeda dari Jeno dan Jaemin yang masing-masing menunjukkan warna dan pesona mereka.





Album ini akan berisi enam lagu, termasuk lagu utama dengan judul yang sama dengan mini album mereka.





Menjelang aktivitas album, Jeno dan Jaemin tampil bersama sebagai pemeran utama dalam drama pendek “Wind Up” yang dirilis bulan ini.





Sementara itu, SM Entertainment menyatakan, Jeno dan Jaemin telah bekerja bersama selama lebih dari 10 tahun, sejak masa trainee hingga aktivitas NCT. Mereka adalah kombinasi terbaik, dan album ini akan menunjukkan sinergi karakter kedua anggota yang berbeda, yang justru menjadi kekuatan daya tarik mereka.