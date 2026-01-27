Kakao Entertainment Rilis Jadwal Comeback IVE Hingga Tur MONSTA X

ⓒ STARSHIP Entertainment

Girl group IVE dikabarkan akan merilis album baru pada akhir bulan Februari, sementara MONSTA X yang telah kembali dengan formasi lengkap akan memulai tur dunia mulai tanggal 30 Januari mendatang. Hal ini diumumkan Kakao Entertainment dalam rencana kegiatan tahunan 2026 yang dirilis Selasa (27/01).





MONSTA X akan membuka tur dunia mereka dengan konser di KSPO Dome, Seoul pada 30 Januari hingga 1 Februari, kemudian dilanjutkan ke negara-negara di Asia dan Amerika Latin.





Meski terakhir kali menggelar tur pada 2022, MONSTA X tetap mendapat perhatian global lewat mini album “The X” dan tampil dalam iHeartRadio Jingle Ball Tour di Amerika Serikat pada akhir tahun lalu.





Sementara itu, IVE akan merilis album reguler kedua berjudul “Revive+” pada akhir Februari. Ini menjadi comeback album reguler berselang enam bulan setelah IVE Secret yang dirilis Agustus lalu. IVE akan lebih dulu merilis lagu pra-rilis pada 9 Februari.





IVE juga akan memulai tur dunia kedua pada April, dimulai dari Kyocera Dome Osaka di Jepang, lalu berlanjut ke Amerika, Eropa, Asia, dan Oseania.





Group rookie, KiiiKiii yang debut tahun lalu, memulai comeback mereka pada 26 Januari dengan merilis mini album kedua “Delulu Pack”.





Sementara itu, WOODZ mengumumkan akan merilis album reguler tahun ini. Sebelum itu, pada 26 Februari, ia juga akan debut akting lewat film “Slide Strum Mute” bersama sutradara Park Se-young dan aktor Justin Min.





Selain itu, band Heartwave, yang terbentuk melalui program survival Mnet Steal Heart Club, dipastikan akan debut pada paruh pertama tahun ini.