Tzuyang Donasikan 50 Juta Won untuk Rumah Sakit Anak

ⓒ instagram.com/tzuyang70

YouTuber mukbang Tzuyang, yang memiliki sekitar 13 juta subscriber, menyumbangkan 50 juta won kepada rumah sakit anak setelah mengetahui salah satu penggemarnya sedang berjuang melawan penyakit.





Donasi tersebut bermula dari komentar seorang penggemar berusia 13 tahun yang mengaku sedang menjalani pengobatan. Dalam komentarnya, ia mengaku mendapatkan kekuatan saat menonton video Tzuyang ketika menjalani operasi dan merasakan sakit. Ia pun meminta agar Tzuyang melakukan mukbang Haengun Burger. Ia juga berharap agar anak-anak yang mengalami kondisi serupa bisa segera sembuh.





Haengun Burger menyumbangkan 100 won dari setiap penjualannya.





Menanggapi komentar tersebut, Tzuyang mengatakan ia langsung terpikir untuk pergi ke McDonald’s dan berharap video itu bisa ditonton oleh penggemar cilik tersebut.





Tzuyang mengungkapkan bahwa ia sering membaca komentar dari penonton yang sedang sakit. Ia menyampaikan harapannya agar mereka segera sembuh dan bisa menikmati makanan lezat.





Dalam video tersebut, Tzuyang memakan 7 burger, sementara anggota timnya memakan 3 burger. Ia memutuskan untuk mendonasikan 5 juta won per burger, sehingga total donasi yang diberikan mencapai 50 juta won.





Ia menambahkan bahwa donasi tersebut tidak hanya atas namanya sendiri, tetapi juga atas nama 13 juta subscribernya. Tzuyang juga menyampaikan pesan dukungan kepada penggemar cilik yang menulis komentar, berharap ia bisa segera sembuh dan suatu hari dapat menikmati makanan lezat bersama.





Setelah itu, Tzuyang mengunjungi Rumah Sakit Asan Seoul untuk menyerahkan langsung donasi tersebut dan menerima penghargaan.





Sang penggemar cilik kemudian menuliskan terima kasih dalam komentar tersebut.