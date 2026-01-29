Aktor Shin Eun-soo dan Yoo Seon-ho Dikonfirmasi Menjalin Hubungan Sejak 3 Bulan Lalu

ⓒ YONHAP News

Aktor Shin Eun-soo dan Yoo Seon-ho dikabarkan telah menjalin hubungan selama tiga bulan.





Menurut Agensi Shin Eun-soo, Management SOOP, menyatakan Shin Eun-soo saat ini sedang menjalin hubungan dengan Yoo Seon-ho selama sekitar tiga bulan. Keduanya bertemu di sebuah pertemuan teman dan kemudian menjadi dekat.





Shin Eun-soo sebelumnya merupakan trainee idol di JYP Entertainment, sebelum akhirnya debut sebagai aktris pada tahun 2016 lewat film Vanishing Time: A Boy Who Returned yang dibintangi Kang Dong-won. Ia mendapat banyak pujian atas aktingnya yang mendalam.





Sejak itu, ia tampil dalam berbagai film seperti The Shower, Ghost Mansion, dan The History of Confession, serta drama Twinkling Watermelondan Light Shop.





Sementara itu, Yoo Seon-ho dikenal publik sejak tampil sebagai trainee dalam program audisi Mnet Produce 101 Season 2 pada tahun 2017. Di tahun yang sama, ia debut sebagai aktor lewat web drama Revenge Note. Pada 2018, ia juga memulai karier sebagai penyanyi dengan merilis mini album 'Spring, Seonho'.





Yoo Seon-ho kemudian membintangi berbagai drama seperti Girl’s World 2, Labor Attorney Noh Moo-jin, dan The Story of Park’s Marriage Contract.