ENHYPEN Sukses Tingkatkan Jumlah Pendonor Darah di Korea

ⓒ BELIFT LAB

ENHYPEN bekerja sama dengan Palang Merah Korea melakukan kampanye donor darah. Kampanye dilakukan dengan unik yaitu dengan konsep vampir. Hal ini meningkatkan jumlah pendonor darah selama kampanye berlangsung.





Sejak tanggal 16-25 Januari, pusat-pusat donor darah utama di Seoul (seperti Shinchon, Gangnam Station, dan Seongsu Center) serta bus donor darah dihias dengan foto-foto ENHYPEN. Warga yang telah mendonorkan darah juga menerima photo card ENHYPEN sebagai hadiah, bersama berbagai acara dan promosi lainnya.





Hasilnya, selama periode kampanye, jumlah pendonor dari kalangan remaja dan usia 20-an meningkat tajam, dan jumlah pendonor darah pertama kali dalam hidup mereka tercatat melonjak lebih dari 19 kali lipat.





Markas Besar Manajemen Darah Palang Merah Korea menyatakan rasa terima kasih bahwa melalui kampanye ini, minat generasi muda terhadap donor darah meningkat, dan khususnya partisipasi para penggemar ENHYPEN sangat membantu dalam menjaga pasokan darah selama musim dingin.