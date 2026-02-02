Agensi Kim Seon-ho Bantah Dugaan Atas Penggelapan Pajak

ⓒ Fantagio

Aktor Kim Seon-ho terseret dugaan bahwa ia mengoperasikan perusahaan keluarga dengan tujuan menghindari pajak.





Pada Minggu (01/02), agensinya Fantagio menanggapi tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa perusahaan itu bukan didirikan untuk tujuan penghematan pajak secara sengaja.





Mereka juga menjelaskan perusahaan tersebut awalnya didirikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan teater di masa lalu dan menambahkan bahwa sekitar satu tahun lalu kegiatan bisnisnya telah dihentikan, dan saat ini sedang dalam proses penutupan (likuidasi).





Saat ini Kim Seon-ho telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Fantagio atas nama pribadi, dan dalam seluruh hubungan kontrak maupun aktivitasnya, ia mematuhi prosedur hukum dan perpajakan dengan sungguh-sungguh.





Sebelumnya, media Sports Kyunghyang mengangkat dugaan bahwa Kim Seon-ho mendirikan dan mengelola sebuah perusahaan perencanaan pertunjukan terpisah dengan alamat rumahnya di Yongsan-gu, Seoul, di mana anggota keluarganya menjabat sebagai eksekutif, sehingga ada kemungkinan pendapatan dialihkan.





Media tersebut melaporkan bahwa Kim Seon-ho tercatat sebagai direktur utama perusahaan, sementara orang tuanya masing-masing menjabat sebagai direktur internal dan auditor.





Mereka juga mengklaim bahwa terdapat indikasi orang tua Kim Seon-ho menggunakan kartu perusahaan tersebut untuk membayar biaya hidup dan hiburan.