BTS Konser di Gwanghamun dan Disiarkan Secara Live

ⓒ Big Hit Music

Grup BTS akan menggelar konser di Gwanghwamun, Seoul bulan depan. Agensi mereka, BigHit Music, mengumumkan bahwa BTS akan mengadakan acara bertajuk “BTS Comeback Live: ARIRANG” pada 21 Maret pukul 20.00 KST untuk merayakan perilisan album reguler ke-5 mereka.





Konser ini menjadi momen pertama BTS menampilkan panggung lagu baru secara langsung di ruang publik ikonik Korea, yaitu Gwanghwamun.





Sebelumnya, pada tahun 2020 BTS pernah tampil di acara spesial “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” di NBC AS dengan latar Istana Gyeongbokgung.





BigHit Music mengatakan ini adalah pertama kalinya penyanyi menggelar konser solo di Gwanghwamun dan menambahkan bahwa BTS akan kembali mencatatkan sejarah baru dalam budaya Korea.





Konser ini akan disiarkan langsung ke lebih dari 190 negara melalui Netflix, dan menjadi pertama kalinya sebuah acara besar yang digelar di Korea disiarkan secara live global melalui Netflix.





Album baru "ARIRANG" merepresentasikan titik awal BTS, identitas serta emosi yang ingin mereka sampaikan saat ini. Mengingat makna simbolis dari kata "Arirang", BTS ingin menggelar panggung pertama di tempat yang merepresentasikan Korea.





Selain itu, film dokumenter tentang proses pembuatan album terbaru BTS berjudul “BTS: The Return” akan dirilis di Netflix pada 27 Maret.





Album reguler ke-5 BTS sendiri dijadwalkan rilis pada 20 Maret pukul 13.00 KST.