Girl Grup Global HYBE ’KATSEYE’ Tampil di Iklan Super Bowl AS

Girl grup global HYBE, KATSEYE, terpilih sebagai model iklan untuk salah satu merek dalam ajang Super Bowl, acara olahraga dan budaya pop terbesar di Amerika.





HYBE dan Geffen Records menyatakan bahwa KATSEYE akan muncul dalam iklan kampanye yang ditayangkan pada 9 Februari, saat siaran langsung final kejuaraan NFL.





Dalam iklan tersebut, keenam anggota KATSEYE akan menampilkan sebuah pertunjukan dengan iringan lagu “Livin’ on a Prayer” milik Bon Jovi.





Super Bowl dikenal memiliki pengaruh besar dan disebut sebagai “puncak pasar periklanan dan hiburan”. Tahun lalu, jumlah penonton di Amerika Serikat, termasuk melalui siaran TV dan platform streaming, mencapai sekitar 127,7 juta orang.





Sementara itu, KATSEYE baru-baru ini masuk nominasi kategori Best New Artist pada ajang Grammy Awards.