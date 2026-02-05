Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Jennie dan Lee Chan-hyuk Masuk Nominasi 5 Kategori di Korean Music Awards ke-23

2026-02-05

KPOP Banget

ⓒ ODD ATELIER, YG Entertainment
Jennie BLACKPINK dan penyanyi Lee Chan-hyuk sama-sama masuk nominasi di lima kategori pada ajang Korean Music Awards (KMA) ke-23.

Panitia Korean Music Awards pada 5 Februari mengumumkan daftar nominasi untuk tiap kategori dalam acara “Korean Music Awards ke-23 with Kakao Creator Foundation”.

Jennie dinominasikan sebagai Musician of the Year. Lagu hitnya “Like Jennie” masuk nominasi Song of the Year dan Best K-pop Song, sementara albumnya “Ruby” masuk nominasi Album of the Year dan Best K-pop Album.

Lee Chan-hyuk juga masuk nominasi Musician of the Year. Lagunya “Endangered Love” masuk nominasi Song of the Year dan Best Pop Song, sedangkan album “EROS” masuk nominasi Album of the Year dan Best Pop Album.

Sedangkan, Grup NMIXX mencatat sejarah dengan menempatkan dua album, “Blue Valentine” dan “Fe3O4: FORWARD”, dalam kategori Best K-pop Album. Ini menjadi kali pertama satu artis memiliki dua album sekaligus dalam kategori tersebut. NMIXX juga masuk nominasi di empat kategori dengan total lima nominasi.

Sementara itu, penghargaan prestasi tahun ini diberikan kepada band legendaris Songgolmae, yang dinilai membuka era baru musik rock Korea. 

Upacara penghargaan akan digelar pada 26 Februari dan disiarkan langsung melalui akun YouTube resmi Korean Music Awards serta platform Melon.
