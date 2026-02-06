ENHYPEN Sunghoon Jadi Pembawa Obor Olimpiade Musim Dingin Milan 2026

ⓒ BELIFT LAB

Sunghoon ENHYPEN terpilih menjadi pembawa obor Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina 2026 di Italia pada 6 Februari.





Agensi Belift Lab pada 5 Februari menyatakan bahwa Sunghoon bertugas membawa obor di sekitar kawasan Stasiun Bolivar, Milan.





Sunghoon yang juga merupakan mantan atlet tim nasional cadangan cabang olahraga figure skating itu, menjadi artis K-pop kedua yang terlibat dalam estafet obor Olimpiade, setelah Jin BTS yang sebelumnya ikut dalam estafet obor Olimpiade Paris 2024.





Kabar tersebut membuat para penggemar berkumpul di sekitar Stasiun Bolivar dengan membawa bendera Korea dan spanduk berbahasa Korea untuk menyaksikan langsung momen tersebut.





Setelah estafet selesai, Sunghoon mengatakan bahwa kini sebagai seorang penyanyi ia merasa sangat terharu karena bisa berada di panggung Olimpiade yang dulu ia impikan saat masih menjadi atlet. Ia mendukung penuh semangat dan kerja keras para atlet tim nasional.





Sementara itu, estafet obor yang dimulai di Olympia, Yunani, pada November tahun lalu ini akan tiba di Stadion Olimpiade San Siro, Milan, pada 6 Februari waktu setempat, bertepatan dengan upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin.