Bom Bameui Maehwa / Sangryeongsan / Haegeum Sanjo aliran Ji Yeong-hui

Bom Bameui Maehwa

Bunga plum, anggrek, krisan, dan bambu sejak dahulu dikenal sebagai sagunja atau empat tanaman luhur dalam tradisi cendekiawan Korea. Keempat tanaman ini melambangkan sifat ideal seorang seonbi atau cendikiawan Konfusianis. Bunga plum yang mekar di akhir musim dingin dengan aroma lembut melambangkan keteguhan dan ketabahan. Anggrek yang tumbuh di hutan lebat mencerminkan kewibawaan dan kebajikan yang tetap terjaga meski hidup dalam keterbatasan. Krisan yang berbunga di tengah embun dingin melambangkan kemuliaan budi dan pilihan hidup sederhana, sementara bambu yang selalu hijau dan tumbuh lurus menjadi simbol kejujuran serta integritas.

Nilai-nilai ini dipertegas oleh ungkapan tokoh terkenal Korea, Shin Heum, yang membandingkan kayu paulownia yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan alat musik geomungo dengan bunga plum. Meski berusia ribuan tahun kayu pohon paulownia tetap menghasilkan suara indah. Bunga plum mekar di musim dingin dan tidak sembarangan menyebarkan keharumannya. Ungkapan ini mengajarkan bahwa seorang cendekiawan sejati tidak mudah tergoda oleh kenikmatan sesaat, melainkan tetap bijak, teguh, dan bermartabat, terutama ketika menghadapi masa-masa sulit.





Sangryeongsan

Jo Chang-hun merupakan pemain musik daegeum jeongak yang merupakan lulusan angkatan pertama Sekolah Menengah Nasional Musik Tradisional Korea yang saat itu masih bernama Lembaga Pelatihan Calon Seniman Musik Tradisional Korea di bawah National Gugak Center. Lembaga ini didirikan pada tahun 1950-an setelah Perang Korea berakhir ketika kondisi ekonomi negara sangat buruk dan pelestarian budaya sangat terabaikan. Melalui pendidikan gratis, bantuan perlengkapan, dan transportasi, pemerintah membuka akses musik tradisional, khususnya musik jeongak yang dahulu hanya dinikmati kalangan bangsawan kepada masyarakat luas. Jo Chang-hun yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu bersekolah formal masuk lembaga tersebut demi melanjutkan pendidikan. Ia tidak menyangka bahwa musik akan mengubah seluruh hidupnya.

Berkat disiplin dan kerja keras yang luar biasa, Jo Chang-hun sukses menjadi musisi terkemuka hingga dipercaya melatih Presiden Park Chung-hee memainkan alat musik danso. Ia kemudian mendirikan Busan Gugak Orchestra, menjadi direktur pertama dan konduktor tetap, pernah menjabat direktur Gugak Center di Gwangju, dan aktif sebagai dosen. Meski kerap bekerja tanpa gaji tetap dan menjalani berbagai profesi untuk bertahan hidup, dedikasinya pada musik tradisional tak pernah surut. Bertolakbelakang dengan musik sanjo yang sangat kuat dalam mengekspresikan perasaan suka, duka, marah, dan bahagia, musik jeongak itu sangat tenang dan penuh pengendalian emosi. Sekilas musik jeongak terdengar seperti sangat monoton, tetapi itu merupakan luapan perasaan yang sangat tenang yang muncul setelah semua luapan emosi itu berlalu.





Haegeum Sanjo aliran Ji Yeong-hui

Haegeum adalah alat musik dua dawai yang dimainkan dengan cara menggesekkan busur yang diselipkan di antara kedua dawai itu. Alat musik ini diperkirakan berasal dari budaya nomaden Asia Utara dan telah lama dikenal di Korea, bahkan disebut dalam lagu era Kerajaan Goryeo berjudul Cheongsanbyeolgok. Salah satu bait lagu itu menggambarkan seekor rusa yang seolah-olah memainkan haegeum di atas tiang, sebuah metafora yang ditafsirkan sebagai badut berkostum rusa dalam pertunjukan, sekaligus menunjukkan sifat haegeum yang ringan, mudah dibawa, dan fleksibel. Meski hanya memiliki dua senar, haegeum mempunyai jangkauan nada yang luas serta berfungsi sebagai penghubung warna bunyi antara alat musik tiup dan petik, sehingga kerap disebut sebagai alat musik serba bisa.

Haegeum sanjo diperkirakan muncul pada tahun 1920-an sebagai bentuk musik instrumental solo yang bersifat improvisatif, tetapi tetap mengikuti pola ritme tertentu seperti jinyangjo, jungmori, jungjungmori, dan jajinmori. Tradisi sanjo berawal dari gayageum sanjo pada akhir Kerajaan Joseon, lalu berkembang ke berbagai alat musik lain seperti haegeum dengan ciri khas masing-masing. Haegeum sanjo kemudian terbagi ke dalam beberapa aliran yang dinamai berdasarkan penciptanya, seperti aliran Ji Yeong-hui, Han Beom-su, Seo Yong-seok, dan Kim Yeong-jae. Berbeda dari kebanyakan sanjo yang berakar pada pansori dan sinawi wilayah selatan, aliran Ji Yeong-hui disusun berdasarkan sinawi gaya Gyeonggi, sehingga karakter musiknya terasa lebih ceria, ringan, dan ritmis.