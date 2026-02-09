Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

IVE Rilis Lagu “Bang Bang” dari Album Kedua

2026-02-09

ⓒ STARSHIP Entertainment
Girl grup IVE merilis lagu pra-rilis berjudul “Bang Bang” dari album reguler kedua mereka “Revive+” Senin (9/2) pukul 18.00 waktu Korea.

“Bang Bang” mengandung pesan tentang sikap hidup yang mandiri dan percaya diri, yakni tidak terpengaruh oleh pandangan sekitar atau rumor, serta berani menentukan pilihan sendiri untuk menghadapi berbagai situasi.

Melalui lagu baru ini, IVE kembali menegaskan sikap hidup yang subjektif dan mandiri, sekaligus memberi gambaran arah serta narasi baru yang akan dikembangkan dalam album “Revive+”.

Sementara itu, IVE dijadwalkan merilis album reguler kedua mereka pada 23 Februari. 
