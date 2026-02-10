LE SSERAFIM Puncaki Oricon Jepang Lewat Single “Spaghetti”

ⓒ SOURCE MUSIC

Girl grup LE SSERAFIM berhasil menempati peringkat pertama Oricon Chart Jepang lewat single pertama mereka berjudul “Spaghetti”.





Berdasarkan data Oricon, “Spaghetti” berada di posisi nomor satu peringkat lagu single mingguan untuk periode 2 hingga 8 bulan Februari.





Agensi menjelaskan, pencapaian ini bermakna besar karena lagu tersebut masih menunjukkan popularitas yang stabil meski sudah tiga bulan sejak dirilis pada Oktober tahun lalu.





Sebelumnya, LE SSERAFIM juga pernah meraih peringkat pertama Oricon lewat single debut Jepang mereka “Fearless” pada 2023. Saat itu, mereka mencatat rekor sebagai artis perempuan asing pertama dalam sekitar lima tahun tiga bulan yang berhasil memuncaki chart lewat album debut.





Sementara itu, LE SSERAFIM dijadwalkan tampil di Summer Sonic 2026, festival musik terbesar di Jepang, yang akan digelar pada 14-16 Agustus di Tokyo dan Osaka.