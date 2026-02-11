KATSEYE Masuk Daftar “Next 50” Versi Washington Post

ⓒ HYBE UMG

Girl grup global, KATSEYE, terpilih dalam daftar “Post Next: 50 People Shaping Our Society in 2026” yang dirilis Washington Post.





Daftar “Post Next” sendiri memuat tokoh-tokoh yang dinilai akan memberi pengaruh besar bagi masyarakat Amerika.





Washington Post menempatkan KATSEYE sebagai figur baru di bidang seni dan hiburan, memperkenalkan KATSEYE sebagai “Artis nominasi Grammy yang menembus batas K-pop dan melangkah ke panggung global”.





KATSEYE merupakan girl group beranggotakan enam orang yang dibentuk oleh HYBE dan Geffen Records tahun lalu. Anggotanya terdiri dari Daniela (AS), Lara (AS), Manon (Swiss), Megan (AS), Sophia (Filipina), dan Yoonchae (Korea).





Media tersebut juga menyoroti keterbukaan para member dalam membahas kehidupan pribadi, termasuk soal orientasi seksual dan kesehatan mental, yang dinilai berbeda dari citra K-pop pada umumnya.





Sementara itu, KATSEYE juga dijadwalkan tampil di festival musik besar Amerika Selatan, Lollapalooza, yang akan digelar bulan depan di Argentina, Chile, dan Brasil. Mereka akan tampil di Buenos Aires pada 13 Februari, Santiago pada 14 Februari, dan São Paulo pada 22 Februari.