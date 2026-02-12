Museum Nasional Korea Berkolaborasi dengan BLACKPINK

ⓒ YG Entertainment

Museum Nasional Korea akan menggelar acara kolaborasi bertajuk “Museum Nasional Korea X BLACKPINK” dalam rangka memperkenalkan budaya Korea kepada pengunjung mancanegara.





Dalam kolaborasi tersebut, bagian luar gedung museum akan disinari lampu berwarna pink. Beberapa koleksi juga akan dilengkapi dengan layanan panduan audio menggunakan suara para member BLACKPINK.





Selain itu, di area museum bernama “Path of History” akan dipasang listening zone yang memungkinkan pengunjung mendengarkan lagu-lagu dari album terbaru BLACKPINK berjudul Deadline.





Museum juga akan membagikan kartu pos edisi terbatas bergambar para member kepada pengunjung secara gratis selama persediaan masih ada.





Acara ini akan berlangsung selama 10 hari, mulai 27 Februari pukul 14.00 hingga 8 Maret.