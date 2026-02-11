Chukwon / Tokki Geumule Geollim / Nori

Chukwon

Puisi karya cendekiawan Konfusianis era Joseon, Shin Gwang-han, menggambarkan kerinduan seorang ayah yang telah tiga tahun tidak bertemu putrinya yang telah menikah. Ditulis menjelang Hari Raya Seollal, puisi ini memotret perasaan sang ayah yang membayangkan kepulangan putrinya memakai baju baru. Sebelumnya ia juga telah mengirimkan bedak dan pemerah pipi kepadanya. Ungkapan sederhana itu mencerminkan cinta orang tua yang tulus, sekaligus harapan agar sang anak dapat merayakan tahun baru dengan hati yang lebih bahagia.

Puisi ini juga berkaitan dengan peribahasa lama Korea tentang kehidupan perempuan yang baru menikah dan tinggal di rumah keluarga suami yang harus melalui masa penyesuaian berat selama bertahun-tahun. Sang ayah membayangkan penderitaan batin putrinya yang menahan rindu dan kesedihan jauh dari rumah orang tuanya. Dalam puisi ini tersirat pesan bahwa kehangatan keluarga menjadi sumber kebahagiaan paling mendasar, terutama saat hari raya, ketika kasih sayang, perhatian, dan doa menjadi penguat hubungan antargenerasi.





Tokki Geumule Geollim

Kim Cheongman adalah seorang seniman musik tradisional yang dikenal sebagai pemegang gelar pelestari Warisan Budaya Takbenda Nasional Korea dalam bidang pansori gobap, yaitu seni menabuh gendang pengiring pertunjukan pansori. Dalam dunia pertunjukan, kemampuan penabuh gendang dianggap jauh lebih sulit dibanding penyanyi karena tidak hanya harus menguasai pola ritme (jangdan), tetapi juga harus peka membaca alur emosi penyanyi, menentukan momen sorakan chuimsae, dan menjaga dinamika pertunjukan. Keahlian ini hanya dapat diperoleh melalui pengalaman panjang sehingga hampir tidak ada penabuh gendang hebat yang masih sangat muda.

Kim lahir di Mokpo pada tahun 1946. Awalnya ia tertarik pada lagu rakyat (nongak), kemudian saat berusia 14 tahun, Kim membentuk kelompok musiknya sendiri dan berkeliling ke penjuru Korea bersama rombongan teater. Ia kemudian mempelajari alat musik ajaeng, bergabung dengan berbagai kelompok seni, hingga dipercaya mengiringi beragam repertoar pertunjukan pansori. Kariernya semakin berkembang setelah bergabung dengan National Gugak Center sebagai penabuh gendang profesional. Setelah diakui sebagai pelestari seni tradisional pada 2013, Kim juga menerbitkan buku dan DVD berjudul The Rhythms of Korea yang sekarang menjadi salah satu referensi penting di tengah terbatasnya literatur musik tradisional Korea.





Nori

Meskipun sejarahnya relatif singkat, musik samulnori merupakan salah satu genre musik tradisional Korea yang paling dikenal luas. Musik ini pertama kali diperkenalkan kepada publik pada Februari 1978. Akar musik samulnori berasal dari tradisi musik pungmul ataupun nongak yang telah lama berkembang di berbagai daerah di Korea. Berbeda dari musik nongak yang dimainkan di ruang terbuka dengan banyak pemain yang menari, musik samulnori hadir sebagai bentuk pertunjukan dalam ruangan yang hanya menggunakan empat alat musik perkusi, yaitu kkwaenggwari (gong kecil), janggu (gendang dua sisi), buk (gendang), dan jing (gong besar) yang dimainkan sambil duduk di atas panggung.

Dalam istilah musik tradisional, musik nongak disebut seonban karena dimainkan sambil berdiri, sedangkan musik samulnori dikenal sebagai anjeunban karena dimainkan sambil duduk. Meski jumlah instrumen yang digunakan sedikit, perpaduan empat alat musik tersebut dengan pola irama yang dinamis mampu membangkitkan emosi para pendengarnya, sehingga musik samulnori berkembang pesat hingga dikenal secara internasional. Salah satu karya samulnori paling terkenal adalah Sinmodum karya Park Beom pada akhir 1980-an. Karya ini terdiri atas tiga bagian Pungjang, Giwon, dan Nori dan durasinya sekitar 45 menit. Karena terlalu panjang, dalam pertunjukan biasanya hanya bagian Nori yang dibawakan.