Cortis Rilis OST Animasi Baru dari Tim K-Pop Demon Hunters

2026-02-13

KPOP Banget

ⓒ Big Hit Music
Grup Cortis merilis original soundtrack (OST) untuk animasi terbaru garapan tim produksi K-Pop Demon Hunters.

Agensi BigHit Music mengumumkan bahwa Cortis merilis lagu berjudul “Mention Me” sebagai OST animasi GOAT.

Para member Cortis turut terlibat dalam penulisan lirik dan pembuatan lagu “Mention Me”, yang berisi pesan tentang tekad untuk membuktikan diri dan membuat orang-orang yang meremehkan mereka menjadi kagum.

Sementara itu, animasi GOAT sendiri adalah film aksi olahraga terbaru dari tim K-Pop Demon Hunters yang diproduksi bersama Sony Pictures Animation. Film ini bercerita tentang seekor kambing yang bermimpi menjadi pemain basket terbaik. Bintang NBA Stephen Curry dari Golden State Warriors ikut terlibat sebagai produser.
