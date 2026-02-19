Stray Kids Menduduki Peringkat 2 Artis Global Versi IFPI

ⓒ JYP Entertainment

Stray Kids dan SEVENTEEN masuk dalam daftar artis paling populer di dunia sepanjang tahun lalu.





Berdasarkan “Global Artist Chart 2025” yang dirilis International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) pada 18 Februari, Stray Kids menempati peringkat kedua, tepat di bawah Taylor Swift yang berada di posisi pertama. Sementara itu, SEVENTEEN berada di peringkat ke-14.





Stray Kids telah masuk dalam “Global Artist Chart” selama empat tahun berturut-turut sejak pertama kali tercatat pada 2022, dan tahun lalu mencatatkan peringkat tertinggi sepanjang karier mereka.





SEVENTEEN juga menunjukkan konsistensi dengan masuk daftar tersebut selama lima tahun berturut-turut sejak 2021.





IFPI, yang memiliki anggota lebih dari 8.000 perusahaan rekaman di seluruh dunia, setiap tahun menyusun Global Artist Chart berdasarkan penjualan album fisik, unduhan digital, dan angka streaming. Daftar ini menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur popularitas artis secara global.





Sementara itu, Taylor Swift mencatatkan sejarah dengan meraih posisi pertama untuk keenam kalinya, serta mempertahankan posisi puncak selama empat tahun berturut-turut sejak 2022.