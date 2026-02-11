Gunbam Taryeong / Nanbongga / Yeominrak

Gunbam Taryeong

Hot dog adalah camilan roti panjang berisi sosis panggang. Makanan ini di Korea hadir dalam bentuk yang berbeda. Hot dog Korea dibuat dari sosis atau isian lain, seperti keju mozarela dan kue beras tteok yang ditusuk, dibalut adonan tepung, lalu digoreng hingga keemasan. Camilan ini lebih mirip dengan corn dog di Amerika. Ciri khasnya adalah taburan gula yang ditambahkan saat masih hangat sehingga menciptakan perpaduan rasa manis dan gurih. Meskipun namanya sama, hot dog Korea dan Amerika merupakan dua jenis jajanan berbeda. Yang menarik adalah hot dog versi Korea justru makin populer di Amerika dalam beberapa tahun terakhir.

Selain hot dog, camilan Korea lain yang tengah digemari di Amerika adalah gungoguma atau ubi panggang. Di kota-kota besar seperti New York, camilan sederhana ini bahkan membuat orang-orang rela mengantre saat jam makan siang untuk menyantap camilan manis dengan harga terjangkau dan sehat ini. Cara makan gungoguma yang khas dengan menikmatinya bersama kimchi juga jadi populer. Bagi orang Korea sendiri, ubi panggang sering mengingatkan pada camilan gunbam atau kastanye panggang, jajanan musim dingin yang sarat kenangan keluarga. Mungkin kelak kastanye panggang ala Korea juga akan menyusul popularitas makanan Korea lain di kancah internasional.





Nanbongga

Kim Gwang-suk adalah penyanyi sekaligus pemegang gelar pelestari lagu Seodo minyo (서도민요) yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Nasional Korea. Seodo minyo merupakan lagu rakyat dari wilayah Pyeongan-do dan Hwanghae-do yang kini berada di wilayah Korea Utara. Sejak pertengahan 1950-an, gaya aslinya di wilayah utara makin tergeser oleh metode vokal juche yang memadukan teknik tradisional dan Barat. Bentuk lagu autentiknya justru lebih terjaga di Korea Selatan berkat para pengungsi Perang Korea. Sebagai lagu rakyat, seodo minyo sangat kental dengan dialek daerah. Kim yang lahir di Seoul pada tahun 1952 dari orang tua asal Hwanghae-do tumbuh akrab dengan dialek daerah itu. Kim kemudian mendalami lagu seodo minyo di bawah bimbingan penyanyi ternama Oh Bok-nyeo. Pada tahun 1990, Kim pernah tampil di Pyongyang membawakan kembali lagu-lagu seodo minyo tradisional di hadapan masyarakat Korea Utara yang telah lama tidak mendengarkannya.

Meski sudah sangat terkenal, Kim tidak pernah berhenti belajar. Ia memperluas wawasannya dengan mempelajari lagu minyo Gyeonggi, lagu gasa dan sijo dari para gurunya. Bahkan setelah berusia di atas 40 tahun, Kim rela meninggalkan pekerjaannya untuk menempuh pendidikan formal di Universitas Chung-Ang hingga meraih gelar doktor di bidang musik tradisional. Dedikasinya mencerminkan semangat pelestarian seni tradisional yang sangat tulus dan tanpa pamrih. Salah satu repertoarnya yang terkenal adalah Nanbongga, lagu rakyat dari Hwanghae-do yang menggambarkan kerinduan mendalam kepada sosok anak perempuan tercinta yang sulit untuk ditemui.





Yeominrak

Pada tahun 1443 Raja Sejong menciptakan huruf Hangeul dan tiga tahun kemudian menerbitkan Hunminjeongeum Haeryebon, buku yang menjelaskan latar belakang serta cara penggunaan aksara baru itu. Dalam pendahuluannya ditegaskan bahwa bahasa Korea berbeda dari bahasa Tionghoa sehingga tidak selaras jika dituliskan dengan aksara Tionghoa. Oleh karena itu, rakyat kecil tidak mampu mengungkapkan pikiran mereka dengan tulisan. Karena itulah, Raja Sejong menciptakan 28 huruf Hangeul agar masyarakat mudah belajar, membaca, dan menulis. Buku ini juga memaparkan secara rinci prinsip pembentukan konsonan dan vokal Hangeul, termasuk sistem pelafalan dan penulisannya.

Sebelum penerbitan buku ini, Raja Sejong telah menggunakan Hangeul untuk menulis puisi epik berjudul Yongbieocheonga yang menceritakan tentang berdirinya Kerajaan Joseon. Salah satu baitnya menggambarkan pohon berakar dalam dan mata air yang tak pernah kering sebagai simbol keteguhan dan kemakmuran. Puisi yang terdiri dari 125 bait ini bahkan diberi melodi oleh Raja Sejong dengan judul Yeominrak yang berarti 'bersuka cita bersama rakyat'. Meski liriknya kini telah hilang dan hanya menyisakan musik instrumentalnya, Yeominrak berkembang menjadi beberapa versi dan digunakan dalam berbagai upacara penting istana.