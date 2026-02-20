Film “The King's Warden” Diundang ke Udine Far East Film Festival

ⓒ SHOWBOX

Film sejarah “The King's Warden” karya sutradara Jang Hang-jun resmi diundang ke kompetisi utama Udine Far East Film Festival ke-28. Kabar tersebut diumumkan distributor Showbox pada 20 Februari.





Film ini mengisahkan kepala desa yang secara sukarela pergi ke pengasingan demi kebangkitan desanya, serta raja muda yang digulingkan dari takhta dan juga hidup dalam pengasingan. Aktor Yoo Hae-jin memerankan kepala desa Eom Hong-do, Park Ji-hoon berperan sebagai Raja Danjong yang dilengserkan, dan Yoo Ji-tae sebagai Han Myeong-hoe.





Udine Far East Film Festival akan digelar pada 24 April hingga 2 Mei di Kota Udine, Italia. Festival ini dikenal sebagai ajang perfilman terbesar di Eropa yang memperkenalkan film-film Asia dengan karakter kuat. Sebelumnya, sejumlah film Korea seperti The Night Owldan The Man Standing Next juga pernah diundang. Jang Hang-jun sendiri pernah meraih penghargaan penonton lewat film Rebound.





Direktur festival, Sabrina Baracetti, menyatakan bahwa sutradara dan para aktor berhasil menghadirkan perpaduan yang kuat, menghasilkan film yang menyentuh sekaligus menghibur. Ia juga menilai film yang terinspirasi dari kisah nyata ini memiliki pendekatan yang seimbang sehingga mudah dinikmati penonton internasional.





Di dalam negeri, film ini memimpin box office selama libur Tahun Baru Imlek. Setelah menembus 4 juta penonton saat liburan, film ini diperkirakan melampaui 5 juta penonton akhir pekan ini.





Berdasarkan data Dewan Film Korea pada 20 Februari, film tersebut mencatat sekitar 239 ribu penonton dalam sehari dan mempertahankan posisi puncak box office. Total penonton kumulatif kini mencapai sekitar 4,41 juta, jauh melampaui film Humintkarya Ryoo Seung-wan yang meraih sekitar 1,33 juta penonton.





Tingkat pemesanan tiket juga mencapai 54 persen, memperkuat prediksi bahwa film ini akan menembus 5 juta penonton dalam waktu dekat.