Pemesanan Tiket Gratis Konser BTS di Gwanghwamun Dibuka

ⓒ Big Hit Music

Pemesanan tiket konser gratis “BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG” yang akan digelar pada 21 Maret di Plaza Gwanghwamun, Seoul, dibuka (23/02).





Menurut agensi Big Hit Music, pemesanan dapat dilakukan secara gratis mulai pukul 20.00 waktu setempat melalui platform NOL Ticket.





Konser yang diperkirakan akan berdurasi satu jam ini menjadi panggung comeback BTS setelah 3 tahun 9 bulan, sehingga diprediksi akan terjadi persaingan ketat dalam pemesanan tiket.





Kursi yang tersedia untuk dipesan adalah area berdiri di sisi paling kanan yang menghadap panggung utama, serta kursi duduk yang membentang hingga depan patung Laksamana Yi Sun-sin.





Sementara itu, area berdiri di sekitar panggung tambahan akan diberikan kepada 2.000 orang yang terpilih melalui undian khusus bagi pembeli pre-order album kelima BTS, “Arirang”.





Setiap orang hanya dapat memesan satu tiket dan tetap dikenakan biaya administrasi pemesanan. Beberapa kursi duduk mungkin memiliki pandangan terbatas karena instalasi panggung dan struktur pengaman. Penonton di area tersebut dapat menyaksikan konser melalui layar besar yang disediakan di lokasi.





Penyelenggara mengingatkan bahwa pembelian tiket secara ilegal menggunakan program otomatis dapat dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku.





Konser ini akan disiarkan langsung melalui layanan streaming Netflix.