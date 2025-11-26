プロフィール
1991.02.26
デビュー：2012.03.21（BTOB）
fantagio.kr/musicians/이창섭
instagram.com/lee_cs_btob
x.com/LeeCS_Official
youtube.com/@offclLEECHANGSUB
tiktok.com/@leechangsub_official
ボーイズグループ・BTOBのリードボーカルで、唯一無二の音色を持つ実力派アーティスト。ミュージカルの舞台では圧倒的な歌唱力で観客を魅了する一方、バラエティ番組では親しみやすくユーモアあふれる姿で人気を博すオールラウンダー。
ディスコグラフィ
アルバム
『1991』（2024.10.02）
「33」「vain hope」
EP
『ENDAND』（2025.10.22）
「Trickle Down」
『Mark』（2018.12.11）
「Gone」
シングル
『That Place, That Time』（2025.07.27）
「That Place, That Time」
『VROOM VROOM』（2025.07.07）
「VROOM VROOM」
『I will be your flower』（2025.05.12）
「I will be your flower」
『Coward』（2025.03.12）
「Coward」
「Feel The Groove」（2025.02.14）
「As always」（2024.04.30）
『I Guess I Loved You』（2023.05.19）
「I Guess I Loved You」
『reissue #001 'SURRENDER'』（2022.09.06）
「SURRENDER」
『Piece of BTOB Vol.1』（2017.04.24）
「At The End」
OST
「All In, Do or Die」ドラマ『憎らしい恋』（2025.11.03）
「Alone」ドラマ『月まで行こう』（2025.09.19）
「Farewell Once Again」映画『Just For Meeting You』（2025.08.27）
「I'll Wait For You」ドラマ『埋もれた心』（2025.03.29)
「True Love」Webtoon『秘密の間柄』（2024.12.10)
「It's Alright」ドラマ『ぞんざいに扱って』（2024.05.14)
「Heavenly fate」Webtoon『仙女外伝』（2024.02.21）
「Love from a Real Heart」ドラマ『始まりはキス』（2023.06.05）
「Run away」ドラマ『朝鮮弁護士』（2023.03.31）
「Freedom」ドラマ『ドクター弁護士』（2022.06.10)
「The night I miss you」ドラマ『彼女のバケットリスト』（2021.12.31）
「In your light」ドラマ『ラブリー・スター・ラブリー』（2018.09.17）
「Falling」ドラマ『ラブセラピー A POEM A DAY』（2018.04.09）
「What's On Your Mind」ドラマ『私の友達の恋愛』（2017.08.22）
日本
EP
『bpm82.5』（2017.06.07）
「At The End - JPN ver. -」「この花をあなたに」