プロフィール
チャ・ジョンウォン
1990.10.23
デビュー：2013.09.24
instagram.com/carthegarden
youtube.com/@Carthegarden
韓国インディーシーン注目のアーティスト、Car, the garden。
かつては「Mayson the Soul」名義で活動していたが、親友であるバンド・HYUKOHのボーカル、オ・ヒョクの提案により現在の芸名に改名した。韓国語で名字の「チャ」は「車（Car）」、名前の「ジョンウォン」は「庭園（Garden）」と同音であることから、「Car, the garden」と名付けられた。
SpotifyのK-Indie部門1位（2025年）を獲得するなど、音楽面で確固たる地位を築く一方で、YouTubeでは独自コンテンツを通じてバラエティの才能を開花させ、高い支持を得ている。切ない歌声で世界を魅了する「音楽」と、飾らないキャラクターで切れ味鋭いトークを展開する「バラエティ」という二つの世界観を行き来しながら、彼にしかできないシナジーを生み出している。
ディスコグラフィ
アルバム
『Harmony』（2023.09.12）
「Four Summers」「Tomorrow」
『C』（2019.10.23）
「Handhold」「Dreamed a dream」
『APARTMENT』（2017.12.12）
「Island（Feat. Oh Hyuk）」「Home Sweet HomeBeyond（Feat. O3ohn）」
『Photographer』（2015.03.24）
「Bushwick（Feat. Oh Hyuk Of HYUKOH）」「Good Night（Feat. Verbal Jint）」
EP
『Blue Heart』（2025.12.16）
「LOVERS」
『TWO』（O3ohn x Car, the garden）（2025.06.15）
「BIG BIRD（Feat. youra）」
『DIAMOND』（2022.11.10）
「DIAMOND」
『Absence』（2021.01.28）
「Doesn't Matter」「My Whole World」
『Jackasoul』（2013.09.30）
「Holiday（Feat. Beenzino）」
シングル
『Come to My Dream』（2025.04.22）
「Come to My Dream」「Woman」
「Wish 2025」（2024.11.11）
『Just As We Were』（2024.06.18）
「Just as We Were」
「Ta-Ta For Now」（The Last 10 Years ｘ Car, the garden）（2024.05.29）
「Between You And Me」（Nth Romance ⅹ Car, the garden）（2022.01.02）
「No Place to Hide」（2021.11.07）
「Closely Far Away」（2021.08.26）
『Traveller, No.401』（2020.11.18）
「Get To You」
「All Night Long」（She is My Type♡ ｘ Car, the garden）（2020.09.03）
「31」（2020.07.21）
「Memorize Our Night」（2019.06.18）
「Tree」（2019.04.16）
『Together』（2017.03.10）
「Sarah」「Together」
「Gimme Love」（2016.11.18）
『Little By Little』（2016.05.09）
「Little By Little」「Lean On You」
「Somebody（Feat. Paloalto, Ugly Duck）」（2015.02.24）
「Pretty Woman」（2014.12.03）
「6 To 9（Feat. Loco）」（2014.08.11）
「Gray（Feat. Brother Su）」（2014.06.25）
「Talk」（2014.02.28）
「Bus Stop」（2013.09.24）
OST
「I have no wishes left」ドラマ『私の夫と結婚して』（2024.01.15）
「Pieces of Clouds」ドラマ『砂の上にも花は咲く』（2023.11.08）
「Haven」ドラマ『復讐代行人2～模範タクシー～』（2023.02.25）
「Fall In Love」ウェブドラマ『Our D-Day』（2023.02.05）
「Scars Leave Beautiful Trace」ドラマ『還魂』（2022.06.26）
「Peony」ドラマ『39歳』（2022.03.10）
「Stay」ドラマ『今、別れの途中です』（2021.11.28）
「Romantic Sunday」ドラマ『海街チャチャチャ』（2021.09.05）
「Empty」ドラマ『怪物』（2021.03.13）
「Happy Ending」ドラマ『女神降臨』（2021.01.07）
「Tree（Chocolate version）」ドラマ『チョコレート』（2019.12.07）
「A Word of Apology」ドラマ『初対面だけど愛してます』（2018.05.12）
「Nothing」ドラマ『シークレットマザー』（2018.05.12）
「Lie」ドラマ『トゥー・カップス』（2018.01.15）
「Simple Words」ドラマ『Yellow』（2017.10.22）
「Dream or Reality」ドラマ『医心伝心』（2017.09.24）