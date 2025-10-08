ⓒ SM Entertainment
プロフィール
シオン（SION）
2002.05.11
リク（RIKU）
2003.06.28
ユウシ（YUSHI）
2004.04.05
ジェヒ（JAEHEE）
2005.06.21
リョウ（RYO）
2007.08.04
サクヤ（SAKUYA）
2007.11.18
デビュー：2024.02.21
Instagram：www.instagram.com/nctwish_official/
X：x.com/nctwishofficial
Facebook：www.facebook.com/NCTWISH.smtown
YouTube：www.youtube.com/@NCTWISH
SMエンターテインメント所属のボーイズグループ、NCTから最後の派生ユニットとして誕生したNCT WISH。メンバーは韓国人2人と日本人4人の計6人。韓国と日本の両国を行き来しながら活動を繰り広げる。
キャッチフレーズは「WISH for Our WISH」。「NCT WISHの音楽と愛で、みんなの願いと夢を応援し、一緒に叶えていこう」というメッセージが込められている。
ディスコグラフィ
アルバム
1st『WISHFUL』（2024.11.27）
「Wishful Winter」
EP
3rd『COLOR』（2025.09.01）
「COLOR」「Baby Blue」「Surf」
2nd『poppop』（2025.04.14）
「poppop」
1st『Steady』（2024.09.24）
「Steady」「3 Minutes」「Dunk Shot」
シングル
「Miracle」（2025.01.22）
『iScreaM Vol.34 : Steady Remix』（2024.12.10）
「Steady（Snail's House Remix）」
『Songbird』（2024.07.01）
「Songbird（Korean Ver.）」「Tears Are Falling（Korean Ver.）」
『Songbird』（2024.06.25）
「Songbird（Japanese Ver.）」
『WISH』（2024.02.28）
「WISH（Korean Ver.）」「WISH（Japanese Ver.）」
pre『Hands Up』（2023.10.08）
「Hands Up」
OST
「Make You Shine（English Ver.）」（2025.03.28）
「Make You Shine」アニメ『ポケットモンスター テラスタルデビュー』（2024.10.15）