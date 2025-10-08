プロフィール
マイ（MAI）
富岡茉衣（とみおか・まい）
2004.10.28
パン・ジミン（Bang Jee Min）
2005.05.08
ココ（KOKO）
楢井瑚々（ならい・ここ）
2006.11.14
ユ・サラン（Ryu Sa Rang）
2007.04.18
チェ・ジョンウン（Choi Jung Eun）
2007.08.04
チョン・セビ（Jeong Sae Bi）
2008.01.22
デビュー：2024.11.25
公式サイト：wake-one.com/artists/izna/
Instagram：www.instagram.com/izna_offcl/
X：x.com/izna_offcl
YouTube：www.youtube.com/@izna_offcl
TikTok：tiktok.com/@izna_offcl
「izna（イズナ）」は、音楽専門チャンネルMnetと、プロデューサーのTEDDYが代表を務める芸能事務所THEBLACKLABELによる共同オーディション番組『I-LAND 2 : N/α』から誕生したグループ。所属事務所はWAKEONE。活動期間は7年間を予定している。
メンバーは、韓国出身の4人と日本出身の2人で構成。当初は7人で活動していたが、2025年8月、健康上の理由により、同年2月から活動を休止していたユン・ジユンが脱退し、現在は6人体制となっている。
「izna」というグループ名には、音楽の可能性は無限であるという信念のもとに、いつでも、どこでも、何でもやり遂げられるというメンバーたちの力強い自信と確かな信念が込められている。
ディスコグラフィ
EP
2nd『Not Just Pretty』（2025.09.30）
「Mamma Mia」
1st『N/a』（2024.11.25）
「IZNA」
シングル
『BEEP』（2025.06.09）
「BEEP」
「SIGN」（2025.03.31）
オムニバス
「SASS（Prod. THE HUB）」Mnet Original Dance Series『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER（WSWF）』（2025.05.27）