プロフィール

マイ（MAI）

富岡茉衣（とみおか・まい）

2004.10.28





パン・ジミン（Bang Jee Min）

2005.05.08





ココ（KOKO）

楢井瑚々（ならい・ここ）

2006.11.14





ユ・サラン（Ryu Sa Rang）

2007.04.18





チェ・ジョンウン（Choi Jung Eun）

2007.08.04





チョン・セビ（Jeong Sae Bi）

2008.01.22





デビュー：2024.11.25





公式サイト：wake-one.com/artists/izna/

Instagram：www.instagram.com/izna_offcl/

X：x.com/izna_offcl

YouTube：www.youtube.com/@izna_offcl

TikTok：tiktok.com/@izna_offcl





「izna（イズナ）」は、音楽専門チャンネルMnetと、プロデューサーのTEDDYが代表を務める芸能事務所THEBLACKLABELによる共同オーディション番組『I-LAND 2 : N/α』から誕生したグループ。所属事務所はWAKEONE。活動期間は7年間を予定している。





メンバーは、韓国出身の4人と日本出身の2人で構成。当初は7人で活動していたが、2025年8月、健康上の理由により、同年2月から活動を休止していたユン・ジユンが脱退し、現在は6人体制となっている。





「izna」というグループ名には、音楽の可能性は無限であるという信念のもとに、いつでも、どこでも、何でもやり遂げられるというメンバーたちの力強い自信と確かな信念が込められている。





ディスコグラフィ

EP

2nd『Not Just Pretty』（2025.09.30）

「Mamma Mia」





1st『N/a』（2024.11.25）

「IZNA」





シングル

『BEEP』（2025.06.09）

「BEEP」





「SIGN」（2025.03.31）





オムニバス

「SASS（Prod. THE HUB）」Mnet Original Dance Series『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER（WSWF）』（2025.05.27）