ジユ（JIYU）
ソ・ジユ
2006.05.14
イソル（LEESOL）
イ・スミン
2005.09.18
スイ（SUI）
イ・スビン
2006.04.10
ハウム（HAUM）
クァク・ハウム
2006.11.14
キヤ（KYA）
パク・ジウ
2010.12.18
デビュー：2025.03.24
公式サイト：kiiikiii.kr
Instagram：instagram.com/kiiikiii.official
X (Twitter)：x.com/We_KiiiKiii
Facebook：facebook.com/KiiiKiii.official
YouTube：youtube.com/@KiiiKiii_starship
TikTok：tiktok.com/@kiiikiii_official
グループ名、KiiiKiii（キキ）は、韓国語で笑い声を意味し、他人に流されず、ありのままの自分で堂々と生きる、個性あふれるグループを意味する。自由な雰囲気の中で互いの個性を尊重し、調和するチームというメッセージも込められている。STARSHIPエンターテインメント所属。
ディスコグラフィ
EP
『UNCUT GEM』（2025.03.24）
「I DO ME」「BTG」「GROUNDWORK」「DEBUT SONG」
シングル
「To Me From Me（Prod. TABLO）」（2025.11.04）
『DANCING ALONE（PARKMOONCHI Mix）.zip』（2025.08.20）
「DANCING ALONE（'00s Ver.）」
『DANCING ALONE』（2025.08.06）
「DANCING ALONE」「Strawberry Cheesegame」