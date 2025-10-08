ナマケモノは、一生のほとんどを木の上で過ごし、一日に15時間以上も眠ると言われています。あまりにも動かないため、体の毛にはコケが生えることもあるそうです。そのコケは、ナマケモノが毛をなめるとき体内に入り、ミネラルを補ってくれます。そして、その毛の間には、ダニなど様々な虫がすみつき、ナマケモノ一匹が、小さな生態系をつくりあげているとも言われます。しかし、もう少し視野を広げてみると、人間の体にも、体の細胞と同じくらい、あるいは、それ以上の数の微生物が暮らしています。微生物は、私たちの消化を助ける一方で、病気の原因にもなります。微生物にとっては、私たちの身体が世界の全てともいえるでしょう。そんなふうに考えると、私たちの目に広がる果てしない宇宙も、私たち人間のような一つの個体で、私たちはその中に生きる微生物のような存在かもしれません。それを考えると、広い世界の中で、些細なことに一喜一憂するのではなく、視野を広げ、前向きに生きるのが重要ではないかと思います。今日の最初は、コンミョンによる演奏で、「ウンハス、銀河」という曲をお楽しみください。





最近では、葬儀はごく個人的なものとされますが、かつて村の人々が家族のように暮らしていた時代は、村全体の出来事でした。誰かが亡くなると、皆が集まって食事を作り、分け合いながら、亡くなった方のことを想い、遺族を慰めたものです。村の人々は、亡くなった方を納めた棺を上輿（サンヨ）という輿に載せて担いで歩きます。上輿は、まるで花嫁がお花の輿に乗るように、色鮮やかな彫刻や装飾で飾られています。亡くなった方にとっては、最後の贅沢ともいえます。その後ろには、遺族や友人が共に歩いて見送ります。このとき、亡くなった方や遺族に語りかけ、上輿を担ぐ人々に力を与える歌が、「上輿の歌」です。地域によって様々な詞や旋律がありますが、今日は京畿道・高陽（コヤン）地域に伝わる歌をご紹介します。コヤンドゥルソリ保存会の歌で、「サンヨソリ、上輿の歌」という曲をお聴きください。





この歌には、人生のはかなさ、そして、今を大切に生きようというメッセージが込められています。若い人も年配の人も、地域の誰もがこの儀式に関わることで、生と死について考える、共同体としての学びの場でもあったのです。今日の最後にご紹介するのは、朝鮮時代の文人、チョン・チョル先生の詩です。一杯飲みましょう、もう一杯飲みましょう。亡くなったら布に包まれ、華やかな上輿で大勢の人に送られる。でも、亡くなってからは、誰が一杯やろうと言ってくれるだろうか、という内容です。この詩は歌でも受け継がれています。今日の最後は、チョ・スンジャさんの歌で、「장진주 – 한 잔 먹사이다、将進酒（チャンジンジュ）、一杯飲みましょう」という曲をお聴きいただき、お別れしたいと思います。