第27部 韓国造船業の歴史を書き換えたLNG輸送船の建造

韓国造船業の始まり 1970年代始め、韓国を代表する大企業の一つ、現代グループを創業した故・鄭周永(チョン・ジュヨン)会長は「世界初の鉄甲船」、コブクソンが描かれた韓国の紙幣、5百ウォン札で船の発注に成功し、イギリスの銀行から融資を受けた。その後、造船所の建設と船舶の建造が同時に進め、1974年、2隻の26万トン級の超大型石油タンカーを建造した。これが韓国の造船業の始まりだった。韓国の造船業はばら積み貨物船と石油タンカーを中心に基盤を築き、1990年代末には世界的な造船国、日本に追いつくまでになった。





故・鄭周永会長が取り出した5百ウォン札, 1972年 現代蔚山造船所の建設起工式 ⓒ KBS

1974年 26万トン級石油タンカーの進水式

ⓒ National Archives of Korea

技術強国へ向かうターニングポイント – LNG輸送船の建造に挑む 1990年代始め、韓国の造船会社は日本とヨーロッパの造船会社が率いていたLNG輸送船の建造に乗り出した。LNG輸送船は受注価格が超大型の原油タンカーの3倍に達する。LNG輸送船は液化天然ガスを零下163度以下の極低温状態で運搬する船で、高度の技術を要する船舶である。1994年、韓国は初めてLNG輸送船の建造に成功した。世界市場で韓国の造船所の安全性と技術力が認められ、海外からのLNG輸送船発注が本格的に始まった。





1994年 韓国初のLNG輸送船建造

ⓒ KBS