朝鮮時代後期の実学者、チョン・ヤギョン先生は、菊が好きだったといいます。彼は、少し変わった方法で菊を楽しみました。衣紋掛けや机など、散らかった物をすべて片付け、壁から少し離れた場所に菊を置き、適当な位置にろうそくを灯します。すると、壁には、奇妙な模様や不思議な形が映ります。近くの影には、お花と葉っぱと枝が、まるで水墨画のように映ります。もう少し離れた影は、まるで空から月が昇り、西の塀に木の影がかかっているように見えます。そして、一番遠くの影は、ぼやけていて、まるで薄く漂う雲のように見えるとのことです。先生は、友人と共に菊の影を楽しみ、お酒を交わし、詩を謳ったといいます。きっとその部屋には、菊の香り、お酒の香り、そして墨の香りが満ちていたことでしょう。今日の最初は、友人と共に菊とお酒を楽しむ趣きを歌う曲です。正歌（チョンガ）アンサンブル、ソウルジギの歌で、「창 밖에、窓の外で」という曲です。





「フィモリチャプカ」というジャンルは、ソウルと京畿（キョンギ）地域の歌い手が歌ったものです。今日ご紹介する「マンハクチョンボン」という歌は、川辺で魚を獲った男性が、通りかかりの男の子に話しかける内容の歌です。自分が獲ったお魚を家まで運んでくれるよう頼みますが、男の子はそれを断るという、とてもシンプルなお話の歌です。ところが、フィモリチャプカは、このやり取りを、非常に長く、詳細に、しかもユーモラスに語って歌います。何重にも重なる山と谷の道で、男の子は鹿に乗って、瓶をかけ、笛を吹き、髪の毛は二つに束ね、背中には薬草を背負って通ります。昔の絵を見ると、神仙の世話をする男の子が、このような格好をしています。そんな特別な格好の男の子に、魚の配達を頼んでも聞いてくれるはずがありません。男の子は、自分は普通の人ではなく、天から使命を受けた者だと話します。天の神の薬草を見回るには時間がかかるから、配達できるかどうか分からないと答えたのです。次にご紹介する曲は、山奥でのんびりと魚を獲る男性と、笛を吹きながら現れた男の子を想像しながらお聴きになってみてください。チェ・スヒョンさんの歌と、イ・ジェハさんの演奏で、「フィモリチャプカ、マンハクチョンボン」という曲です。





最後にご紹介するのは、「グラソナのためのナンボンガ」という曲です。グラソナとは、アイルランド語で、楽しい愛という意味です。ナンボンガは、愛や自然を歌う西道（ソド）の民謡で、色んなバージョンが伝わっています。ナンボンという人の名前を呼ぶ歌詞から由来したとの説もありますが、実際歌詞にナンボンが登場することは多くありません。今日ご紹介する曲では、近所の娘が嫁に行くと、近所の若者が悲しんで騒ぎ出した、というユーモラスな歌詞を歌っています。それでは、イェギョルバンドの歌で、「그라소나를 위한 난봉가、グラソナのためのナンボンガ」という曲をお聴きいただき、今日はお別れしたいと思います。