第28部 通貨危機を乗り越えた力、韓国の金(きん)集め運動

韓国の通貨危機とIMFの緊急融資

1997年末、韓国政府はIMF＝国際通貨基金およびアメリカ、日本、ドイツなどの国々からおよそ550億ドル規模のの金融支援を受けることに合意した。当時、韓国は対外負債の急増、不良負債を抱えた企業の相次ぐ倒産、東南アジアでの金融危機拡散など複合的な影響で国の信用格付けが下がり、IMFに対して救済金融を申し込むしかなかった。1995年に国民所得1万ドル達成を祝った2年後、1996年にOECD、国際協力開発機構に加盟してわずか1年後の出来事に、韓国の人たちは大きな衝撃を受けた。





IMFに対する救済金融要請について発表する当時の経済副総理、イム・チャンヨル長官

ⓒ KBS

社会的連帯と金(きん)集め運動 韓国の人たちは家にしまってある金(きん)を集めて国の負債を返済しようというキャンペーンに自発的に参加し、およそ227トンの金が集まった。社会的な希望と連帯意識を象徴する金集め運動は、国が危機に陥った状況で国民が一つになって危機を乗り越えるきっかけとなった。





KBS特別生放送「国を救いましょう。金を集めましょう」現場

ⓒ KBS

金集め運動に参加した金大中元大統領

ⓒ KBS

IMFが要求した条件、経済構造改革と経済的苦痛 IMFは韓国に対して高金利政策、企業の構造改革、労働市場の改革などを要求した。その結果、多数の企業と銀行が倒産し、消費と投資など経済が低迷するなど、韓国経済は一時的に深刻な不況に陥った。しかし、こうした過酷に感じられた改革を通じて韓国の経済構造の改善、財政健全化がなされた。





企業の構造改革などによって苦しい時期を強いられた韓国の人たち

ⓒ KBS

解雇されたことを打ち明けられず通勤時間に合わせて山へ登った人たち

ⓒ KBS