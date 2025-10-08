友情と嫉妬を描くヒューマンドラマ「ウンジュンとサンヨン」

韓国在住のKdramaライターMisaさんが、話題の韓国ドラマやドラマにまつわるテーマについて深く読み解き、韓国ドラマをディープに楽しむための情報を紹介するコーナーです。

今回は、人と人との“関係性”を丁寧に描いたドラマ『ウンジュンとサンヨン』を紹介しました。





Netflixオリジナルシリーズ（全15話）の『ウンジュンとサンヨン』は、キム・ゴウンとパク・ジヒョン主演。

子どもの頃に出会った二人が、憧れと嫉妬、そして愛憎を抱えながら40代まで複雑に絡み合う人生を描くヒューマンドラマです。





「女性同士の“好き”と“嫉妬”を、マクチャン（過激）展開にせずリアルに描いている」とMisaさん。

その繊細さゆえに「苦しくて見られない」という声もある一方で、「感情を揺さぶられる」と高い評価を集めています。

特にパク・ジヒョンの演技は圧巻で、「この役は彼女以外にできない」との声も。





派手さよりも人間の心の動きをじっくり描く作品で、『マイ・ディア・ミスター』や『賢い医師生活』などが好きな方におすすめです。

Netflixで配信中。ぜひチェックしてみてください。

Netflixオリジナルシリーズ『ウンジュンとサンヨン』より