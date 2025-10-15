メニューへ 本文へ

検索

Korean
検索

日本語

About KBS Go to KBS
Go Top

ペ・ジニョン ソロデビュー作となるミニアルバム『STILL YOUNG』をリリース

2025-10-15

K-POP Palette

ⓒ AURA Entertainment
ボーイズグループのWanna One、CIXで活動したペ・ジニョンが、14日にミニアルバム『STILL YOUNG』をリリースし、ソロデビューを果たしました。

アルバムのタイトルには、変わらぬ情熱（STILL）、積み重ねてきた実力（STEEL）、若さの覇気と挑戦（YOUNG）、初心（0）といった意味が込められています。

本作には、オルタナティブ・ヒップホップジャンルのリード曲「Round & Round」をはじめ、ポップダンスナンバーの「Playlist」、ヒップホップをベースにしたR&B曲「Thrill」など、全5曲が収録されています。

ペ・ジニョンは「初めてステージに立った時の気持ちで、音楽への情熱を再び燃やしたい」と意気込みを語りました。また、11月8、9日にはソウルで初のファンコンサートを開催し、ファンと交流する予定です。

ペ・ジニョンは、オーディション番組『PRODUCE 101 シーズン2』から誕生したWanna Oneのメンバーとして2017年8月にデビュー。グループ活動終了後、2019年7月からはCIXのメンバーとして活動していましたが、2024年8月に脱退しました。
一覧

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー（cookie）やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >