最近、「KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ」というアニメーションが人気です。この作品をきっかけに、その舞台を実際見るためにソウルを訪れる観光客が増えているそうです。例えば、主人公ルミとジヌが初めて出会う「北村韓屋村(ブッチョンハノクマウル)、夜のデートスポット「駱山（ナクサン）公園」などがあります。また、サジャボーイズが「ソーダ・ポップ」をパフォーマンスする「明洞（ミョンドン）芸術劇場」の前、ハントリックスが悪霊と戦った「清潭大橋（チョンダムデギョ）」、そして、「南山（ナムサン）タワーの駐車場」なども人気です。さらに、アニメーションに登場するトラとカササギのキャラクターにインスピレーションを与えたという、朝鮮時代の絵画も注目されています。その作品が所蔵されている国立中央博物館では、トラやカササギのバッジ、韓国の伝統的な帽子の模様のキーホルダーなど、多様なグッズが販売されています。韓国の文化が世界中に知られるのは、大変嬉しいことです。一方で、アニメーションの中のソウルと、実際のソウルが必ずしも同じとは限りません。遠くから訪れた方々が来てよかったと思うためには、私たちにどんなおもてなしができるだろうかと、改めて考えます。今日の最初は、グループ、サンジャルの演奏で、「ソウル」という曲をお楽しみください。





作品では、主人公がガールズグループとして活躍しながら、実は悪霊を退治する役割を果たしています。韓国の伝統的な巫俗信仰には、人に害を与える悪霊とは別に、冤魂と呼ばれる魂があります。恨みや心残りを抱えたまま亡くなり、その未練が晴れないまま人間の世界を彷徨う霊のことです。決して悪意をもって近づくわけではないのですが、人間の世界に長くとどまることで、結果的に人に災いをもたらすことがあると言われています。ここで、巫女ムーダンは祭祀グッを行い、冤魂を追い払うのではなく、話を聞いてあげて、よく食べさせ、送り出す役割をします。そして、祭祀を見に来た人々にお餅を分け与え、長寿と幸運を祈ります。それでは、今度は、キム・ユガムさんの歌で、「서울굿 중 떡타령、ソウルグッの中でお餅のタリョン」という曲をお楽しみください。





韓国語で「ティプリ」という言葉は、一般的には、会合やイベントの後の打ち上げという意味で知られています。ところが、国楽では、言葉の裏に隠された意味を解く、という意味合いで使われます。例えば、ハングルのティプリは、ハングルの各文字を使って、ユーモアなストーリーを歌うものです。ハングルが比較的分かりやすい文字だとはいえ、日々の労働に追われていた庶民には、文字を覚えるのが決して簡単ではありませんでした。そんな中で、歌を通じて文字を親しみやすく学んだのです。それでは、キム・ヨンギさんの歌で、「忠清北道（チュンチョンプクト）のハングルティプリ」という曲をお聴きいただき、今日はお別れしたいと思います。