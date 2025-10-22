第29部 分断を越えて平和と共存へ向かう道、南北首脳会談

南北首脳会談の始まりと6.15南北共同宣言

韓国と北韓は1970年代から首脳会談を通じた政治的信頼を築くために努力してきた。2000年6月、北韓の平壤で分断以降初めて韓国の金大中(キム・デジュン)大統領と北韓の金正日(キム・ジョンイル)国防委員長による南北首脳会談が行われた。その結果、歴史的な6.15南北共同宣言が発表された。この宣言は抽象的な統一の議論より両国の和解と協力拡大に重点をおいたことに大きな意味がある。その後、離散家族の再会、開城(ケソン)工業団地の造成、途切れていた鉄道と道路の連結などさまざまな分野で交流と事業が進められた。





2000.6.13 平壤の順安空港に降り立った金大中元大統領,

2000.6.14 南北共同宣言合意の発表

ⓒ KTV

10.4宣言と2度目の首脳会談 2007年、世界中のマスコミが注目する中、韓国の盧武鉉(ノ・ムヒョン)が軍事境界線を歩いて渡り、第2回南北首脳会談に参加した。そして、10.4南北共同宣言が採択された。6.15宣言の履行を具体化し、相互に対する尊重、敵対関係の終息、終戦宣言の推進、西海平和協力地帯の造成、経済協力拡大など8つの項目が含まれた。しかし、その後、金剛山を訪れた韓国人観光客に対する北韓兵士の銃撃事件、韓国海軍の哨戒艦「天安(チョナン)」に対する北韓の魚雷攻撃、韓国の延平島(ヨンピョンド)に対する北韓の挑発などの事件が発生し、南北関係は再び冷え込んだ。





2007.10.2 歩いて軍事境界線を渡る盧武鉉元大統領,

2007.10.2 平壤の4.25文化会館で行われた歓迎行事で

金正日元国防委員長の案内を受ける盧武鉉元大統領

ⓒ KBS

2007.10.4 北韓の百花園(ペッカウォン)迎賓館で行われた南北首脳宣言文署名

ⓒ KBS

2018年の南北首脳会談と板門店·平壤宣言 2018年、韓国の平昌(ピョンチャン)で開催された冬季オリンピックをきっかけに、南北間の対話が再開され、韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領と北韓の金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長によって3回にわたる南北首脳会談が行われた。両国の首脳は「板門店宣言」と「平壤共同宣言」を通じて韓半島の非核化と平和構築に対する意志を確かめ、文在寅大統領は平壤5.1競技場で韓国の大統領としては初めて北韓の住民の前で演説した。しかし、2019年、ベトナムのハノイで開かれた米朝首脳会談が決裂した影響で再び南北間の緊張が高まった。





2018.4.27 板門店で手を取り合った南北首脳,

2018.4.27 板門店宣言の採択

ⓒ KBS