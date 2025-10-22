韓国には、地域ごとに異なる仮面の舞踊、タルチュムが伝わっています。タルは仮面、チュムは踊りを意味します。黄海道（ファンヘド）地方の「ボンサンタルチュム」、ソウル・京畿（キョンギ）地域の「ソンパサンデノリ」など、地域ごとに多様な種類があります。タルの形も、ストーリーの展開も、地域ごとに異なります。でも、共通するのは、権力のある者を風刺するという点です。例えば、庶民が上流階層をからかう場面や、若い妾ばかり可愛がって妻を冷遇する夫のエピソードも登場します。中には、年老いて、力のない妻が夫に捨てられ、耐えきれずに一人寂しく亡くなるという物語も描かれています。当時、タルチュムは、主に男性が演じていました。彼らは自分たちを抑圧する上流階層の両班（ヤンバン）を笑い者にしながらも、自分たちが妻を粗末にしていたことも、笑いのネタにしていたのです。彼らの仮面タルは、不当な者を自由に批判するための道具でもありました。今日最初にお届けするのは、タルチュムで粗末な存在として描かれる、ミヤルという高齢の女性に関する曲です。キム・ドクスさん外の演奏で、「ミヤル」という曲をお聴きください。





実は、ほとんどのタルチュムに、共通して登場するキャラクターがあるんです。それは、獅子です。韓国には野生の獅子は存在しないため、海外から伝わってきたと思われます。仏教がインドから伝わってきたとき、獅子のイメージも一緒に入ってきたと考えられています。タルチュムに登場する獅子の踊りには、悪霊を追い払い祝福を呼び込むという意味が込められています。続いては、今の北韓に当たる、咸鏡道（ハムギョンド）地方のタルチュム、ブクチョン獅子の遊びの中から「사자춤、獅子の踊り」という曲を、ドン・ソンボンさん外の演奏でお楽しみください。





昔は全ての歌が、歌として認識されていたわけではありませんでした。上流階層が楽しんだ、感情表現を抑制しゆったりとしたテンポの歌曲（カゴク）、歌辞（カサ）、時調（シジョ）などは歌という意味の「ノレ」と言われました。一方、庶民が楽しんだ、感情を激しく表現するパンソリ、民謡、雑歌（ザブカ）などのジャンルは、歌とは言わず、音という意味の「ソリ」と呼ばれました。今日最後にご紹介する曲は、フィモリ時調というジャンルです。一般的な時調と比べて、とても速いテンポで歌います。時調に分類するには格下だということで、首雑歌（スザブカ）というジャンルに分類されることもあります。今日の最後は、このジャンルの歌、「窓を作りたい」という曲です。この歌では、窓を作りたいと言いながら、さまざまな種類の窓とその部品の名前を並べていきます。最後には、自分の胸に窓を作り、あなたを思い出すたびに開けたり、閉めたりしたいと歌います。恋しい人を想う気持ちが時には辛く感じられ、このように歌ったのでしょう。とても切ない歌詞の歌です。それでは、チョ・イルハさんの歌で、フィモリ時調、「창 내고자、窓を作りたい」という曲をお聴きいただき、お別れしたいと思います。