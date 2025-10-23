The Shepherd Bois 1stフルアルバム『Fence』をリリース

ⓒ DOOROODOOROO ARTIST COMPANY

インディーロックバンド・The Shepherd Boisの初フルアルバム『Fence』が22日にリリースされました。





本作は、ロックを基盤としながらも、ポップやロックンロールといった多彩なスタイルで一人の少年の物語を描いており、友情、愛、成長、人間関係といった青春の悩みや感情を「音楽日記」のように綴っています。





収録曲は、9月に先行公開されたシングル「Riding on Cloud」や、リード曲「I'm gonna be a rockstar, but...」を含む全11曲です。





同じ事務所に所属するシンガーソングライターのチャン・ギハは、「心に響く音楽。良い音楽には率直さと独創性が込められているが、彼らはこの二つをすべて追求するバンドだ。今しかできない音楽をしようという努力が見られ、良い演奏力で青春を表現している」と推薦文を寄せました。





The Shepherd Boisは、ことし9月に所属事務所のDooRooDooRoo Artist Companyに合流。結成2年未満の新人ながら、相次ぐ作品のリリースや多数のフェスティバルからのオファーにより、次世代バンドとして注目を集めています。