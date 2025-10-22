第30部 韓国サッカーの流れを変えた2002韓日ワールドカップ

※ 今回はワールドカップ関連コンテンツ著作権の問題により写真は掲載されません。

韓日共同開催とワールドカップ招致の過程

2002年の韓日ワールドカップは5月31日から6月30日まで、韓国と日本で開催された。21世紀最初のワールドカップで、初めてアジアで、しかもFIFA史上初めて二カ国で共同開催される大会だった。韓日ワールドカップは大規模なスポーツイベントの共同開催の始まりとなり、その後、ワールドカップとオリンピックで複数の国が協力して開催するきっかけとなった。





韓国ワールドカップ、夢のベスト4進出を果たす

韓国が初めてワールドカップに出場したのは1954年のスイスワールドカップ大会。その後、何度もワールドカップに出場したが、すべてグループリーグ敗退となった。韓日ワールドカップ当時、韓国と日本はどちらもFIFAランキングが低かったため、両国の決勝トーナメント進出を懸念する意見が多かった。しかし、韓国はその予想を覆して、アジアで初めて決勝トーナメントに進出、イタリアを相手に劇的な逆転勝利をおさめ、準々決勝戦に進出した。スペインとの対戦となった準々決勝戦ではPK戦の末にベスト4入りを果たした。





ヒディンク監督、そして12番目の選手「赤い悪魔」

韓国サッカーがワールドカップ大会でベスト4進出という夢のような成果を達成した背景にはオランダ出身のヒディンク監督の役割が大きかった。彼は選手たちに自信を持ってプレーするよう励まし、最高の戦力を築き上げることで世界最強のチームを相手にベスト4入りを果たした。そして、サッカー韓国代表の公式サポーターとして活動するレッド・デビルズこと「赤い悪魔」の熱狂的な応援も世界中のサッカーファンに強烈な印象を残した。





2002年ワールドカップが残した遺産と韓国サッカーの未来

韓日ワールドカップの開催はサッカー場などインフラの充実につながり、多くの選手がヨーロッパリーグに進出するきっかけとなった。また、韓日ワールドカップは文化·経済全般にわたって良い波及効果を出した。韓日ワールドカップはサッカーだけではなく、韓国が世界の舞台で認められる礎となった。