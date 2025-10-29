メニューへ 本文へ

パク・ヘギョン 16年ぶり単独コンサート開催

2025-10-29

K-POP Palette

ⓒ Double X Entertainment
歌手パク・ヘギョンが、16年ぶりとなる単独コンサート「告白（Go Baek）」を11月18日にソウル・ペガムアートホールで開催します。

自身の代表曲名でもあるコンサートタイトルには、「歌で伝える本当の告白」という意味が込められています。長年応援してくれたファンへの感謝と、再び音楽を届けるという新たな誓いを込めたステージになる予定です。

1997年にバンド・The Theでデビューし、2000年にソロ転向したパク・ヘギョンは、「Confession（告白）」「Rain」「アンニョン（Good Bye）」など多くのヒット曲を持っています。特に「Confession（告白）」や「Red Sneakers」などは、歌手のIUやRed Velvetのジョイなど、多くの後輩アーティストにカバーされ、若い世代にも知られています。

コンサート主催側は「古いファンには思い出を、若い世代には感動を届ける公演を目指す」と述べました。

パク・ヘギョンはブログで、多忙を極め、体重が38kgだった過去を振り返り、「体がつらい中でも歌っていた当時の私を褒めてあげたい。それでも私は恵まれていた。良い曲と出会い、大きな愛を受けたから」と心境を綴りました。
