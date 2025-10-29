「三設記（サムソルギ）」ほか

昔、国の高官になるための試験を目指して勉強していた三人の若者がいました。ある日、三人はお酒に酔い、眠ってしまいました。ところがその夜、冥土の使者が、手違いで三人をあの世に連れて行ってしまったのです。閻魔大王は、その誤りを知って大いに驚きました。そして、自分の失敗を償うために、次の人生では望む通りの人生を与えてやると話しました。まず、最初の人は、英雄になりたいと、二人目の人は、立派な官吏になりたいと答えました。閻魔大王は二人の望みを叶えてあげました。ところが、三人目の人は、少し違うことを話したのです。良い家柄に生まれ、よく育ち、欲を出さず、家族と共に自然の中で平和に暮らし、大きな病気をすることなく、天寿を全うできたら幸せだと答えたのです。それを聞いた閻魔大王は、大声で怒鳴りました。そんな人生が送れるのなら、自分も閻魔大王なんてやめて、そのように生きてみたいと言ったのです。生涯を穏やかに過ごすことは、閻魔大王にもできない夢のようなことだったのです。このお話は「三設記（サムソルギ）」という昔の小説に出てくるものです。今日の最初は、イ・ムンウォンさんの歌で、このお話を歌にした、「三設記」という曲をお聴きください。





鳳凰は、聖なる君主が治める太平な時代にだけ現れるという、想像の中の鳥です。とても尊い鳥とされていて、桐の木の枝にだけ留まります。また、竹の実以外は食べないと言われています。昔の学者ソンビは、鳳凰が訪れ、太平な時代になることを願う気持ちで、自分の書斎のそばに桐の木を植えました。さらに、その木が立派に育ったら、娘の嫁入り道具や、コムンゴなどの楽器を作るために使いました。次にご紹介するのは、桐の木にまつわる歌です。窓に影がゆらめき、恋しい人が来たかと思って外へ飛び出してみると、満月の光だけがあった、という歌です。桐の木の葉っぱの上で、鳳凰が首を伸ばし羽根を整えている様子の影だったのです。ソンビは、夜でよかった、もし昼間だったら、人に笑われるところだったと歌います。それでは、男性が歌う歌曲（カゴク）で、窓という意味の歌、「オンナク、ピョクサチャンイ」という曲を、イ・トンギュさんの歌でお楽しみください。





晩秋の深い夜、冷たい空気から、寂しさを感じることがあります。今日の最後は、そんな夜にぴったりの曲をご用意しました。高く清い音の歌曲の変奏曲、「清声（チョンソン）、チャジンハンイプ」という曲です。それでは、今日の最後は、パク・ヨンホさんのテグムの独奏で、「清声、チャジンハンイプ」という曲をお聴きいただき、お別れしたいと思います。