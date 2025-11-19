第31部 eスポーツの時代を開拓した韓国

eスポーツの始まり

1997年のアジア通貨危機を経験した後、韓国政府はIT産業を国家成長の中心に置くようになった。これをきっかけに韓国では高速インターネットが普及し、オンラインゲームを快適に楽しめるパソコンを設置したネットカフェが全国的に広がった。ネットカフェを通じてリアルタイムの対戦ゲーム「スタークラフト」が爆発的な人気を集めるようになり、こうした人気をもとにプロゲームチームが登場した。これがeスポーツの始まりとなった。





ゲームセンターの時代からネットカフェの時代へ

ⓒ KBS

本格的なeスポーツ時代が始まる 2000年代始め、全国規模のチェーン店を持つネットカフェとIT関連のベンチャー企業がプロのゲームチームの設立に参加し、オンラインゲームは単なる娯楽ではなく、単独あるいはチームを作って対戦するオンラインスポーツへと変化していった。韓国eスポーツ協会(KeSPA)が創立され、リーグの体系と選手に対する管理システムが整えられた。eスポーツのオリンピックと呼ばれるワールドサイバーゲーム大会(WCG)などの大規模なイベントが開かれ、eスポーツの発展を率いた。さらに、オンゲームネット、MBCゲームなどゲーム専用のチャンネルの登場で、正規リーグの中継が可能になった。こうして韓国はグローバルeスポーツ産業の中心となった。





ゲーム中継放送

ⓒ KBS

直接参加するゲームから見て楽しむゲームへ!! 2001年、ソウルの中心部にある獎忠(チャンチュン)体育館で開催されたスタークラフト決勝戦をはじめ、2004年、釜山(プサン)の広安里(クァンアンリ)で「広安里大戦」と呼ばれる「スタークラフト」リーグ決勝戦には10万人あまりの観客が詰め掛けた。こうしてeスポーツは見て楽しむ観覧型スポーツとなった。イム・ヨハン、ホン・ジノなどスタープレーヤーが登場し、eスポーツでもファン文化が根を下ろすようになった。こうした人気を背景に大企業が後援するプロチームが次々に結成された。その後、eスポーツ専用競技場や放送インフラが構築され、安定的なリーグの運営が可能になった。この時期は韓国eスポーツの黄金期と評価されている。





2001年獎忠体育館で開催されたスタークラフト決勝戦、イム・ヨハンとホン・ジノ選手

ⓒ KBS

2004年「広安里大戦」

ⓒ KBS

eスポーツのファン文化

ⓒ KBS

グローバル市場への拡張とeスポーツの展望 「スタークラフト八百長事件」と呼ばれる一部のプロゲーマーの不正行為の発覚で危機を迎えたeスポーツは、2010年代始め、世界的に人気を集めた「リーグ・オブ・レジェンド(LoL)」とともに活気を取り戻した。現在、韓国のeスポーツはリーグ・中継・コンテンツ・教育などさまざまな分野でグローバル競争力を維持している。そして、世界のeスポーツ市場に対する展望は明るく、eスポーツがもたらす経済効果は膨らんでいくと予想されている。



