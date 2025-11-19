プロフィール

ハン・ジス

2000.11.11





デビュー：2022.03.14





Instagram：www.instagram.com/hanr0r0/

YouTube：www.youtube.com/@hanroro6055





フレッシュなサウンドと情感豊かなストーリーテリングで注目のアーティスト、HANRORO（ハンロロ）。不安と傷を抱えながらも生きる青春の物語がZ世代の共感を呼んでいる。





2022年3月、デビューシングル「Let Me Love My Youth」でインディーズシーンの注目を集めた後、BTSのRMがSNSで推薦したことにより、名が一躍広まった。





2025年7月、EPと同名タイトルで自身初の短編小説である『JAMONG SALGU CLUB』を出版。死にたいけど死にたくないという気持ちの間で揺れる少女たちの成長物語を描き、ベストセラーとなった。





アーティスト名は、本名であるハン・ジスが、高校時代に数学の「指数（韓国語でジス）と対数（log）」にちなんで「ハンログ」というニックネームで呼ばれていたことに着想を得た。しかし、「ハンログ」は数学的な響きが強すぎるため、より可愛らしい「ハンロロ」に決めたという。漢字で書くと「路」で「私たちの道へ進もう」という意味も込められている。





ディスコグラフィ

EP

『JAMONG SALGU CLUB』（2025.08.04）

「Goodbye, My Summer」「0+0」





『HOME』（2024.05.28）

「HOME」「Ashes」





『Take-off』（2023.08.29）

「I'm happy」「Goldfish」「Landing in Love」





シングル

「Can I Be Me?」（2025.07.06）

「The Compass」（2024.10.29）

「So Nice（GMF Theme Song）」（2024.10.22）

「How To Go On」（2024.05.16）

「System Error」（2024.04.30）

「Mayfly」（2023.12.26）

「Even if you leave,」（2023.04.21）

「The last stop of our pain」（2023.01.04）

「Questions from our night」（2022.10.25）

「Don't be afraid to fall」（2022.09.04）

HANRORO, the orchard「Like my groove」（2022.08.13）

「MIRROR」（2022.06.18）

「Let Me Love My Youth」（2022.03.14）





OST

「RUN!」アニメ『Maru is a puppy』（2025.11.01）

「Do What You Like」ドラマ『私を愛さないXに』（2022.07.18）