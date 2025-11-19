「フンボの歌のうち、ご飯のタリョン、お金のタリョン」ほか

写真のような声という意味の、「サジンソリ」という言葉があります。昔の歌い手がよく使っていた言葉です。まるで写真を撮るように、他人の声をそっくり真似することを意味します。初めて歌、ソリを学ぶときは、先生の口の形まで真似することで、学習効果が高まるとされます。しかし、先生がどんなに優れていても、その声をただ真似するだけの弟子は、アーティストとは言えません。先生から習った後は、自分だけの声を生み出してこそ、一人前の歌い手になるのです。その境地にたどり着くために、歌い手は俗世から離れ、ただひたすら声と向き合って練習します。このことを、独りで成し遂げるという意味の、「独功（トッコン）」と言います。蝶になろうとする幼虫が、自ら繭を作ってその中で耐えるのと似ています。全く新しい段階へと進むためには、誰にも頼らず、自らを鍛える時間が必要なのです。今日の最初は、誰よりも個性のあるパンソリの歌い手、パク・ドンジンさんの歌で、「흥보가 중 밥타령, 돈타령、フンボの歌のうち、ご飯のタリョン、お金のタリョン」という曲をお楽しみください。





トゥンソは、竹で作られた韓国の伝統的な管楽器です。テグムと同じくらいの大きさで、形も音色もとても似ています。トゥンソとテグムには、音の高さを調整する穴以外に、聴空(チョンゴン)という穴があります。そこに葦でできた薄い膜を張っておくと、息を吹き入れた時にその膜が震え、風に揺れる障子紙のような独特な音を出します。初めて聴くと少し耳障りに感じるかもしれませんが、慣れてくると、魅力的な音です。演奏方法においては、テグムは横向きで、トゥンソは縦に構えるという違いがあります。それでは、今度は、トゥンソの演奏をお聴きいただきます。コ・チャンオクさんのトゥンソと、ヨ・ジェソンさんの太鼓の演奏で、「북청사자놀이 중 퉁소독주、ブクチョン獅子の遊びのうち、トゥンソの独奏」という曲をお楽しみください。





「部屋の中のトゥンソ」という言葉があります。普段は偉そうなことを言って、いざという時には期待に応えられない人を指す言葉です。トゥンソは、昔は宮廷でも演奏され、広く親しまれた楽器です。しかし、ある時期を境に、一部の地域の音楽でのみ演奏が受け継がれてきました。「部屋の中のトゥンソ」とは、飾り物のように存在感がなくなってしまった楽器という意味があります。今日の最後は、テグムの演奏をお聴きいただきます。トゥンソの音色と比較しながらお聴きになってみてください。イ・センガンさんのテグムと、キム・ドゥクスさんの太鼓の演奏で、「テグム散調（サンジョ）のうち、チャジンモリ」という曲をお聴きいただき、お別れしたいと思います。