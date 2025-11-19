朝鮮時代後期、チョン・ハギュという方は、農村で毎月すべきことを詩の形式で記録しました。その中で、11月についての内容は、このように始まります。11月は冬の気配が強まり、風が吹き、霜や雪が降り、氷が張る。秋に収穫した穀物のうち、一部は借りたお米の返済に、一部は税金を納め、一部は祭祀のために使い、一部は種もみのためにとっておき、地代も払い、人夫の賃金も渡さなければならない。一年かけて苦労して育てた作物も、あれこれ引かれて手元に残るのはわずかなのに、そのお米でどうやって冬を越そうかと心配する内容です。今年も年末になりましたが、なるべき心配のない幸せな時間を過ごすことができればと思います。そういう意味で、今日の最初の曲は、楽しい音楽をご用意いたしました。バラムコッによる演奏で、「ナチンバン、羅針盤」という曲をお楽しみください。





朝鮮時代初期の高官に、メン・サソンという人がいます。清廉な人物として知られる方です。彼は晩年、官職を退いた後、自然の中で暮らす喜びを詩で表現しました。四季を歌う内容で、「江湖四時歌（カンホサシガ）」という詩です。この詩にも、冬に関する内容があります。川と湖に冬が訪れ、積もった雪の深さは一尺を超える。笠を斜めにかぶり、蓑を羽織る。こうして無事に冬を過ごすのも、ひとえに君主のおかげである、という内容です。今度は、この内容の詩を、歌でお聴きいただきます。ク・ミンジさんの歌で、「강호사시가 중 동사、江湖四時歌のうち、冬の詞」という曲をお楽しみください。





将棋を指すとき、相手を追い詰めたあと、相手が困ってしまい沈黙している時、韓国では得意げに言うセリフがあります。将棋を指していた人はどこへ行ったのか、という言葉です。もしかすると、将棋は、そのひと言を言うために指しているのかもしれません。韓国の将棋「チャンギ」は、楚の国と漢の国に分かれ、駒ごとにそれぞれの役割が決まっています。その駒をどう動かして相手の王を仕留めるかで勝負が決まります。楚と漢は古代中国の国ですが、民謡「チャンギタリョン」という曲では、その物語の舞台を三国志に置き換えています。この歌の特徴は、将棋の内容だけでなく、さまざまな歌詞が混ざり合っているところです。最初は美しい風景を歌い、祭祀について歌い、そして、済州島のハルラサンという山と北韓の平壌（ピョンヤン）まで登場します。一貫性のない歌詞の最後に、ようやく将棋のお話が出てくるのです。内容はともかく、曲調がとても陽気で、最も盛り上がる場面で歌われたそうです。それでは、今日の最後は、チェ・グンスンさん外の歌で、「チャンギタリョン」という曲をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。