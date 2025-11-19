韓国コメディ界の大御所 チョン・ユソンさん

今、ニュースやインターネットで話題になっている人物、前からよく名前は聞いているけれども一体何をしている人物なのかよく分からないという人をマルコメの視線から3つのキーワードでご紹介していくコーナーです。



今日ご紹介するのは、ことし9月25日に享年76歳で亡くなり、韓国コメディ界の大御所として長年にわたり人々に笑いを届けてきた全裕成（チョン・ユソン）さんです。

その功績がたたえられ、韓国政府から文化勲章が授与されました。





1. 葬儀とKBSホール

全裕成さんの葬儀は3日間にわたって行われ、9月28日にはソウル汝矣島（ヨイド）のKBS公開ホールで「路祭（ノジェ）」が営まれました。

「ノジェ」とは、故人にゆかりの深い場所の前で行う祭祀のことです。





霊柩車は、彼が長年番組を担当してきたKBS放送センターへと向かい、ホール前では先輩・後輩のコメディアンたちが一列に並び静かに出迎えました。

ステージには代表作『ギャグコンサート』の看板が掲げられ、その上に遺影が置かれました。

集まった人々は黙とうを捧げ、「この場で1分間、涙を我慢せずに思い切り流してお送りしよう」というコメディアン協会会長の言葉に、会場はすすり泣きで包まれました。



3日間の葬儀には、韓国のお笑い芸人のほとんどが参列したといわれ、文化界の関係者も数多く弔問に訪れました。





2. 革新のお笑い

ソウル出身の全裕成さんは、ソラボル芸術大学演劇演出学科を卒業後、俳優を志しましたが、やがてコメディ脚本の道に進みました。

きっかけは、人気番組『ショーショーショー』の収録を見学したとき。司会のクァク・ギュソクさんが席を外した瞬間に「この番組の台本は誰が書いているんですか？次から僕に書かせてください」と声をかけたという逸話は、いまも語り継がれています。

提出した台本が採用され、全裕成さんは放送作家として芸能界にデビューしました。





その後は自らもステージに立ちましたが、主役を務めるよりも裏方として後輩を支えることに力を注ぎました。

派手な身振りよりも「言葉のセンス」と「間（ま）」で笑いを生み出すスタイルを貫き、

「コメディアンは人を笑わせるもので、自分が笑ってはいけない」――これが彼の笑いの哲学でした。





また、全裕成さんは韓国で初めて「ギャグマン」という言葉を使い始めた人物として知られています。

それまでの舞台中心の“コメディ”から、アメリカ式の即興やウィットを取り入れた“テレビ時代の笑い”へ。

その転換を象徴する存在として、「韓国お笑い界のギャグマン第1号」と呼ばれています。





3. 新しい発想で時代を動かした人

全裕成さんは、コメディアンでありながら文化人・発明家のような一面も持っていました。

SMエンターテインメントの元代表、李秀満（イ・スマン）氏に「これからはコンピューターを知らないと生きていけない」と助言され、独学でパソコンを学習。その経験をもとに『コンピューター一週間で全裕成ほどにはできるようになる』という本を出版し、ベストセラーとなりました。





KBSの長寿番組『ギャグコンサート』も、もとは彼の企画案から始まったものです。

観客を入れて演じる“公開コメディ”という形式を初めて確立し、

お笑い界では「アイデアに困ったら全裕成先輩のところへ行け」と言われたほどでした。





教育者としても活躍し、芸苑（イェウォン）芸術大学で教授を務め、

金信英（キム・シニョン）さんや趙世鎬（チョ・セホ）さんなど、多くの人気タレントを育てました。

趙さんの結婚式では仲人も務め、金さんは臨終の瞬間まで看病を続けたといいます。





晩年は地方の文化行事や小劇場の公演を通じて地域文化の活性化に尽力し、

慶尚北道青道（チョンド）郡で開かれる「コメディフェスティバル」にも深く関わりました。





韓国語の「オルン（어른）」とは、単に年上の人ではなく、敬意を込めて慕われる“人生の先輩”を意味します。

いまも多くの後輩たちが「全裕成さんは私たちのオルン」と語っています。





長年にわたり人々に笑いと温もりを届けてきた全裕成さん。

その功績と精神は、これからも後輩たちの中で生き続けるでしょう。