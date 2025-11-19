第33部 韓国の宇宙開発時代の始まりとなった宇宙ロケット、羅老(ナロ)号

韓国産人工衛星の始まり

1987年、韓国は航空および宇宙産業の開発と育成を支援するための法律「航空宇宙産業開発促進法」を制定し、1989年、韓国科学技術院＝カイストの研究チームがイギリスのサリー大学とともに人工衛星の共同開発に取り掛かった。1992年、韓国初の人工衛星「ウリビョル1号」の打ち上げに成功し、人工衛星を有する国となった。次いで「ウリビョル2・3号」、他目的衛星「アリラン1号」、「チョンリアン1号」が打ち上げられ、地球観測と通信、気象観測などへ宇宙技術の範囲が広がった。





1992年8月 ウリビョル1号の打ち上げ成功

ⓒ KBS

韓国の宇宙発射体の開発の出発点、羅老(ナロ)号 人工衛星の開発とともに人工衛星を宇宙へ送るための発射体の開発も進められた。1989年、韓国航空宇宙研究所が設立され、1993年、「科学ロケット1号」の打ち上げをきっかけに韓国産の発射体開発が本格的に始まった。そして、ロシアと共同開発した「羅老(ナロ)号」が2度の失敗を経て、2013年、打ち上げに成功した。こうして韓国は自国の領土で宇宙発射体を打ち上げた国となり、宇宙技術自立の基盤を築いた。

科学ロケット1号、2号、3号

ⓒ KBS

2013年、2度の失敗を経て、打ち上げに成功した羅老号

ⓒ KBS

韓国産宇宙ロケット「ヌリ号」の打ち上げ成功 羅老(ナロ)号の経験を基に、韓国は韓国独自の技術で完成させる宇宙ロケット「ヌリ号」の開発に取り掛かり、2022年、1度の失敗を経て、打ち上げに成功した。これで韓国は1トン級の人工衛星を自力で打ち上げることができる世界で7番目の国となった。ヌリ号の国産化率は96パーセント以上で、設計から制作、試験、打ち上げまでの全過程を韓国独自の技術で成し遂げた。





打ち上げ準備中のヌリ号, ヌリ号の打ち上げ成功

ⓒ KBS

宇宙強国への跳躍 2022年8月、韓国初の月の軌道を探査する宇宙探査機、ダヌリ号が打ち上げられ、その4カ月後、月軌道への投入に成功したことで韓国は月探査機を有する国となった。韓国は2032年に月着陸を、そして、光復100周年を迎える2045年には火星の探査を目標に宇宙ロケットの開発に取り組んでいる。ウリビョル、羅老(ナロ)号、ヌリ号、ダヌリ号など、失敗を恐れない挑戦と経験は、宇宙強国を目指す韓国を支える原動力となっている。



