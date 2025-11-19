韓国の伝統芸能パンソリは、歌い手と太鼓を叩く鼓手が一緒に舞台を作り上げます。このとき、鼓手が発する掛け声を、「チュイムセ」といいます。短い感嘆詞ですが、タイミングがとても重要です。歌い手が少し疲れてきたときや、リズムが切り替わるタイミングなど、その「間」をよく見極めて、チュイムセを入れます。歌い手と観客は、このチュイムセを通じて、お互いに呼応し、通じ合うのです。最近は、K-POPでも、ファンの掛け声が目立ちます。その掛け声も、パンソリのチュイムセから由来したのかも知れません。近頃は、パンソリを観に行くとき、チュイムセについて予め調べて学習する観客もいると言います。1930年代のレコードに、チュイムセが印象的な曲があるんです。「プリム」という曲ですが、「タルチュム」という仮面劇を演じる際、次に出てくる踊りやリズムを予告する役割の掛け声のことです。今日の最初は、キム・ジュホさんの歌で、「プリム」という曲をお楽しみください。





パンソリには「第一は鼓手、第二は歌い手」という言葉があります。良い歌を歌うためには、リズムを入れる鼓手の役割が非常に重要だという意味です。ただリズム通りに太鼓を叩くのではなく、歌い手の様子を見ながら演奏するのです。速いテンポにしたり、華やかな拍子を入れて力を与えたりします。この後お聴きいただくパンソリで太鼓を担当するのは、鼓手として初の重要無形文化財保有者、キム・ミョンファンさんです。太鼓のリズムも華やかですが、歌い手を励ますチュイムセにも耳を傾けてみてください。それでは、パンソリ、「춘향가 중 이도령 전송하는데、春香歌（チュニャンガ）のうち、イ・ドリョンを見送る場面」という曲を、チェ・スンヒさんの歌と、キム・ミョンファンさんの太鼓でお楽しみください。





国楽にあまり関心がなくても、ファン・ビョンギさんの名前は聞いたことがある、という方もいらっしゃるでしょう。ソウル大学の法学部を卒業し、カヤグムの演奏家になった、特別な経歴の持ち主です。国楽で作曲という概念がまだなかった1960年代から、カヤグムのための楽曲を自ら作曲し、演奏した方です。今日お届けする「夜の音」は、1985年に作曲した曲です。この曲を作曲したきっかけは、KBSのスタジオで見たある絵だそうです。1980年代のある日、カヤグムの録音をするために訪れたKBSのスタジオで、ある東洋画を見て、彼は非常に驚いたといいます。真夜中、森の中の家の庭で、ある男性が木の枝の間から、門の方を見つめて立っている後ろ姿の絵です。アン・ジュンシクさんの、木の枝の間に音があるという意味の「ソンジェスガンド」という作品です。中国宋の文人が書いた文章をモチーフにして描いたものだそうです。その絵の雰囲気をカヤグムの旋律で表現したのが、今からお聴きいただく「夜の音」という曲です。それでは、今日の最後は、ファン・ビョンギさんが演奏する、「밤의 소리、夜の音、第２楽章」をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。