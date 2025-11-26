第34部　韓国の冬季スポーツの歴史を書き換えたフィギュアスケート選手、キム・ヨナ

世界が認めたフィギュアクイーン、キム・ヨナ

キム・ヨナ選手は女子フィギュアスケート史上初めてオリンピック、世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルを制した選手である。技術の正確さと芸術性、スピードを兼ね備えた選手として専門家からも高く評価されるキム・ヨナ選手の競技映像は国際スケート連盟(ISU)の教本でも参考資料として活用されている。





キム・ヨナ選手

ⓒ KBS

冬季オリンピックの新記録を達成 6歳の時にスケートを始めたキム・ヨナ選手は、12歳で空中で3回転するトリプルアクセルを除く5種類のトリプルジャンプをマスターした。シニアに転向した後、世界大会で相次いで優勝し、世界新記録を更新した。2010年のバンクーバー冬季オリンピックではショートプログラムとフリースケーティングを合わせた総合得点で歴代最高得点を更新しながら金メダルを獲得した。2014年、ロシアのソチで開催された冬季オリンピックでキム・ヨナ選手は完成度の高い演技を披露したが、結果は惜しくも銀メダルだった。しかし、この銀メダルは「価値のある銀メダル」と評価され、フィギュアの歴史に大きな意味を残した。





(左) ジュニア時代のキム・ヨナ選手、 (右) 2009年グランプリファイナル

ⓒ KBS

平昌オリンピックの招致に乗り出す 現役を引退した後、キム・ヨナ選手はスポーツ外交と平昌(ピョンチャン)冬季オリンピックの招致活動に乗り出し、影響力を発揮した。IOCプレゼンテーションでのスピーチと広報大使としての活動を通じて平昌オリンピックの招致に大きな役割を果たした。さらに、国際イベントでも韓国スポーツについて紹介し、平和のメッセージを伝えた。引退後のキム・ヨナ選手の活動は現役だった頃の成果を越えて、韓国の冬季オリンピックのイメージを高め、国際的影響力の拡大にも役立った。





国連でのスピーチ

ⓒ KBS

「ヨナ・キッズ」と冬季スポーツの未来 キム・ヨナ選手の影響でフィギュアスケートは国民的な関心を集める種目となり、韓国のフィギュアスケートのレベルも飛躍的に高まった。キム・ヨナ選手の影響でフィギュアスケートを習い始めた子どもたちは「ヨナ・キッズ」 と呼ばれる。現在、選手としてデビューした「ヨナ・キッズ」たちはジュニアおよびシニアの舞台で活躍している。このようにキム・ヨナ選手は韓国と世界の冬季スポーツの歴史を書き換えた選手として評価されている。



